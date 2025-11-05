D-650’de Pamukova'da otomobil takla attı: 2 yaralı

Kaza Turgutlu Mahallesi mevkiinde gerçekleşti

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde D-650 kara yolunda, Adapazarı istikametine seyreden 54 AAD 627 plakalı Hyundai otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tahliye kanalına çarparak takla attı.

Kazada araç sürücüsü H.S. ile yolcu N.S. yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen jandarma, polis ve sağlık ekipleri müdahale etti. Araçtan çıkarılan yaralılar, ambulansla Pamukova İlçe Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaza nedeniyle güzergah bir süre tek şeritten ve yan yoldan sağlandı; aracın yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Olayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

