D-650'de Park Halindeki Tıra Çarpan Otomobil Hurdaya Döndü: 3 Yaralı (1'i Ağır)

D-650'de Park Halindeki Tıra Çarpan Otomobil Hurdaya Döndü
Kaza Detayları
Kaza, D-650 kara yolu Bilecik istikameti Mekece mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A.K. (60) yönetimindeki 11 SD 324 plakalı Opel marka otomobil, emniyet şeridinde park halinde bulunan M.A. (52) yönetimindeki 41 AOL 229 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, sürücü M.A.K. ile araçta bulunan S.K. (46) ve H.K. (27) yaralandı.
Müdahale ve Sağlık Durumu
İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldılar. Yaralılardan S.K.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
SAKARYA'NIN PAMUKOVA İLÇESİ D-650 KARA YOLUNDA PARK HALİNDEKİ TIRA ÇARPAN OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ. KAZADA OTOMOBİLKİ 3 KİŞİ YARALANDI.