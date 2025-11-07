D-650'de Park Halindeki Tıra Çarpan Otomobil Hurdaya Döndü: 3 Yaralı (1'i Ağır)

Yayın Tarihi: 07.11.2025 18:44
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 18:44
Kaza Detayları

Kaza, D-650 kara yolu Bilecik istikameti Mekece mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A.K. (60) yönetimindeki 11 SD 324 plakalı Opel marka otomobil, emniyet şeridinde park halinde bulunan M.A. (52) yönetimindeki 41 AOL 229 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, sürücü M.A.K. ile araçta bulunan S.K. (46) ve H.K. (27) yaralandı.

Müdahale ve Sağlık Durumu

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldılar. Yaralılardan S.K.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

