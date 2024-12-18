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D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi 21. Toplantısı'nda Gazze ve Bölgesel Sorunlar Görüşülecek

D-8 Teşkilatı'nın Dışişleri Bakanları Konseyi 21. Toplantısı Mısır'da gerçekleşecek, Gazze ve bölgesel konular ele alınacak.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 11:26
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 11:26
D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi 21. Toplantısı'nda Gazze ve Bölgesel Sorunlar Görüşülecek

D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi 21. Toplantısı Kahire'de Toplanıyor

Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatı'nın Dışişleri Bakanları Konseyi, Gazze ve bölgesel konuları görüşmek üzere 21. Toplantısını Mısır'ın başkenti Kahire’de gerçekleştiriyor.

Toplantıda Hakan Fidan da Yer Alacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katılımıyla yapılacak olan toplantıda, **D-8 Teşkilatı’nın ilerleme raporu**, **Genel Sekreter adaylığı**, **sekretaryanın bütçesi** ve **toplantı raporları** gibi önemli konular ele alınacak.

D-8 Teşkilatı ve Ekonomik Potansiyeli

1997 yılında İstanbul'da kurulan D-8, Türkiye, Bangladeş, Mısır, Endonezya, İran, Malezya, Nijerya ve Pakistan'ın üye olduğu bir örgüttür. Üye ülkelerin toplam nüfusu 1 milyarı aşarken, ekonomik büyüklükleri 4 trilyon doları geçiyor.

Gazze ve Lübnan için Yeniden İmar Çabaları

Bakan Fidan’ın, Gazze ve Lübnan’ın yeniden inşası için uluslararası destek sağlanmasının önemine vurgu yapması bekleniyor. Ayrıca, üyelerin onayladığı **Tercihli Ticaret Anlaşması** (TTA) ve gençlere istihdam yaratma konuları da gündeme getirilecek.

Barışçıl İlkelerle Ticaret Fırsatları

D-8, "savaş değil barış, çatışma değil diyalog, istismar değil işbirliği" ilkelerine öncelik vererek, üye ülkelerin ticarette yeni fırsatlar yaratmayı ve uluslararası karar alma mekanizmalarında katılımlarını güçlendirmeyi amaçlıyor. Ayrıca, alternatif ve yenilenebilir enerji kaynaklarının gelişimine de önem verilmektedir.

2025 Yılı D-8 Turizm Şehri Antalya

Toplantıda, 2025 Yılı D-8 Turizm Şehri olarak seçilen Antalya hakkında da bilgiler paylaşılması bekleniyor.

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