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D-8 Teşkilatı, 2025 Zirvesi için Endonezya'ya Güveniyor

D-8 Teşkilatı, 11. Zirve Toplantısı'nda Endonezya'nın 2025 zirvesine ev sahipliği yapacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 04:56
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 04:56
D-8 Teşkilatı, 2025 Zirvesi için Endonezya'ya Güveniyor

D-8 Teşkilatı, Endonezya'nın 2025 yılı zirvesine ev sahipliği yapacağını duyurdu. Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen D-8 Teşkilatı 11. Zirve Toplantısı'nda, üyeliğin genişletilmesine yönelik desteklerin yanı sıra önemli kararlar alındı.

Mısır resmi haber ajansı MENA'nın haberine göre, 11. Gelişen 8 Ülke (D-8) Zirvesi'nde yapılan kapanış bildirisiyle, zirveye katılan ülkelerin liderleri Kahire Deklarasyonu ile D-8 Teşkilatı'nın genişlemesine verdikleri desteği teyit etti. Bu bağlamda, Azerbaycan'ın örgüte tam üyelik sürecinin memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Liderler, D-8 üyesi ülkelere uygulanan tek taraflı ekonomik yaptırımlara karşı olduklarını vurgulayarak, bu yaptırımların kaldırılması çağrısında bulundu. Bildiride, barış, sürdürülebilir kalkınma ve karşılıklı saygıya dayalı bir gelecek için işbirliğinin önemine dikkati çekildi.

D-8 ülkeleri, tarım, gıda güvenliği, enerji, bilim ve teknoloji, sanayi ve ulaştırma gibi alanlarda işbirliklerini güçlendirme kararlılıklarını da ifade etti. Endonezya'nın 12. Zirve'ye ev sahipliği yapma teklifi ise memnuniyetle karşılandı.

Toplantıya, Türkiye, Bangladeş, Mısır, Endonezya, İran, Malezya, Nijerya ve Pakistan devlet ve hükümet başkanları, ayrıca Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov katıldı.

D-8 Teşkilatı, 15 Haziran 1997 tarihinde İstanbul'da kurulmuş ve sekreterliği de burada bulunmaktadır. Toplam nüfusu yaklaşık 1,2 milyar olan D-8 ülkelerinin dış ticaret hacmi 2,3 trilyon doları bulmakta ve bu rakam küresel ticaretin yaklaşık yüzde 5'ine karşılık gelmektedir. Teşkilatın ana hedefi, gelişen ülkelerin küresel ekonomideki konumlarını güçlendirmek ve ticari fırsatları artırmaktır.

D-8, çatışma yerine barışı, diyalog yerine işbirliğini, eşitlik ve demokrasiyi temel ilkeleri olarak benimsemektedir ve ticaret, enerji, ulaştırma gibi alanlarda aktif çalışmalar sürdürmektedir.

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