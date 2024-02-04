DAEŞ'in Horosan yapılanmasına MİT'ten darbe gibi operasyon

Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'ne yapılan saldırıda rol alan DEAŞ'lılar, MİT'in son operasyonuyla yakalandı. Operasyonda, örgütün sözde Horasan yapılanmasına ait detaylar da ortaya çıkarıldı.

Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'nde 28 Ocak'ta yaşanan ve bir kişinin ölümüne neden olan saldırının arkasında DEAŞ'ın sözde Horasan yapılanmasının olduğu ortaya çıktı. Güvenlik kaynaklarının verdiği bilgiye göre, saldırıyı gerçekleştirenlerle bağlantılı sözde Horasan grubunun İstanbul sorumlusu ve yanındaki örgüt elemanları istihbarat çalışmalarıyla tespit edildi.

MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü, dün Sarıyer'deki kilise saldırısıyla bağlantılı DEAŞ'lı 17 kişiyi yakaladı. Operasyonla DEAŞ'ın sözde Horasan grubunun insan, para ve malzeme kaynaklarına büyük darbe vuruldu. Güvenlik kaynakları, terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye'deki operasyonlarda yeni yöntemlere başvurduğunu tespit etti. DEAŞ'ın sözde Horasan yapılanmasının Türkiye'ye yönelik eylemlerinde yabancı uyruklu örgüt üyelerini kullandığı, bunların da internet üzerinden iletişim kurduğu belirlendi.

DEAŞ'E AĞIR DARBE VURULDU

MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü, son 3 yılda yurt içi ve Suriye'de DEAŞ'a karşı pek çok operasyon düzenledi. Bu operasyonlarda DEAŞ'ın yönetici kadrosu da dahil olmak üzere birçok terörist etkisiz hale getirildi. Ayrıca DEAŞ'ın sözde "Türkiye vilayeti" yapısına da büyük zarar verildi. MİT, Nisan 2021'de Suriye'de DEAŞ'ın sözde "Türkiye vilayeti sorumlusu" Kasım Güler'i yakalayıp Türkiye'ye getirdi.

Güler'in verdiği bilgiler doğrultusunda, örgütün Türkiye'deki bağlantılarına yönelik operasyonlar yapıldı. DEAŞ'ın sözde "Türkiye vilayeti" yapısının bağlı olduğu "Faruk ofisi"nin çalışmaları da engellendi. MİT, devam eden istihbarat çalışmalarıyla, DEAŞ'ın sözde "Türkiye vilayeti" üyesi olduğu bilinen ve örgütün Türkiye'deki yardım faaliyetlerine katılan Mohannad Mehi Aldine, Mahmoud Jabran ve Husam Elhumeydi'yi de yakaladı. MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü, Şubat 2022'de DEAŞ'ın sözde "Türkiye vilayeti" yapısına karşı ortak bir operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyonla, DEAŞ'ın Türkiye'deki eylemlerine büyük darbe indirildi.

ÖRGÜT'ÜN SÖZDE SORUMLUSU SURİYE'DE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

MİT, DEAŞ'ın sözde lideri Ebu Hüseyin El Hüseyni El Kureyşi'nin peşine düştü. Suriye'de yaptığı istihbarat çalışmalarıyla, El Kureyşi'nin operasyonlardan kaçmak için sürekli saklandığı ve yer değiştirdiği ortaya çıktı. İdlib-Dana bölgesinde yeraltı sığınağı olan bir ev yaptırdığı, ancak Suriye'de DEAŞ'ın üst kademesine yönelik operasyonlardan korktuğu için bu eve taşınmadığı tespit edildi.

El Kureyşi'nin izini süren MİT, DEAŞ'ın sözde liderinin Afrin Cinderes'te bir yerde kaldığını ve oradan da başka bir yere gideceğini öğrendi. 29 Nisan 2023'te kritik bir operasyon için düğmeye bastı. Operasyon yaklaşık dört saat sürdü. Ebu Hüseyin El Hüseyni El Kureyşi, MİT ekiplerinin teslim ol çağrılarına kulak asmadı. MİT ekipleri evin duvarlarını yıkarak içeri girdi. El Kureyşi, üzerindeki intihar yeleğini patlatarak öldü.

ÖRGÜT YÖNETİMİ BİLGİLENDİRMELERİ KRİPTOLU MESAJ İLE ALMIŞ

DEAŞ'ın sözde "Türkiye vilayeti" yapısına karşı yapılan operasyonlar sonucu, örgüt bu ismi "Selman-ı Farisi Taburu" olarak değiştirdi ve Türkiye'ye yönelik eylemlerde daha çok yabancı uyruklu örgüt üyelerini kullandığı ortaya çıktı. İsrail'in 7 Ekim'de Gazze'ye saldırması üzerine, DEAŞ'ın sözde üst yönetimi, Türkiye'deki farklı dinlere mensup kişilere ve sinagog ve kiliselere saldırılması talimatı verdi.

DEAŞ'ın Türkiye yapılanmasının sözde istihbarat sorumlusu "Abu Yakin el Iraki" kod adlı Micbel el-Şuveyhi ve "Ebu Leys" kod adlı Muhammed Hilaf İbrahim İbrahim, İstanbul'daki dini yerlere keşif yaptı ve hazırladıkları raporu kriptolu bir mesajla örgüt üst yönetimine gönderdi. DEAŞ'ın Türkiye yapılanmasından "Abdullah el Cumeyli" kod adlı İyheb Elani ise Irak Büyükelçiliği'ne yönelik rapor hazırladı. MİT, bu raporları deşifre etti ve Emniyet Genel Müdürlüğü ile birlikte Aralık 2023'te Selman-ı Farisi Taburu'na yönelik operasyon düzenledi. Bu operasyonla, Selman-ı Farisi Taburu'nun elemanları yakalandı.