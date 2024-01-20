DAEŞ'in istihbaratçısı Baker Alomar Mersin'de yakalandı

DEAŞ'ın yabancı istihbaratçısı Baker Alomar, Mersin'de düzenlenen operasyonda ele geçirildi. Baker Alomar'ın, Türkiye'ye kaçak yollardan giriş yaptığı ve bir eylem planladığı belirlendi.

DAEŞ'in istihbaratçısı Baker Alomar Mersin'de yakalandı
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DEAŞ terör örgütüne yönelik istihbarat ve terörle mücadele ekiplerinin ortak çalışması sonucu, Baker Alomar adlı yabancı uyruklu istihbaratçı yakalandı. Baker Alomar'ın, Suriye'nin Halep, Münbiç ve Kobane bölgelerinde DEAŞ içinde casusluk yaptığı ve Türkiye'ye kaçak olarak girdiği ve bir eylem planladığı ortaya çıktı. 

Baker Alomar, Anamur'daki evine yapılan baskınla gözaltına alındı. Emniyette sorgulanan şüpheli, nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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