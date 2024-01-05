DAEŞ İran'daki saldırıyı üstlendi

Kirman kenti, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi anmak için düzenlenen törende kanlı bir saldırıya maruz kaldı. Saldırı, son yılların en çok can kaybına neden olan saldırılarından biri oldu.

İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, terör saldırılarının ardından adli tıp verilerini paylaştı. Vahidi, patlamalarda ölenlerin sayısının 84 olduğunu belirtti. Daha önce bombalı saldırılarda 103 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Terör örgütü DEAŞ, saldırıların sorumluluğunu üstlendi. İran İçişleri Bakanı Vahidi, saldırılarda yaralananların sayısının 284 olduğunu belirtti. Tahran yönetimi, saldırıların İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'nin işi olduğunu öne sürdü. Fakat Amerikan Dışişleri Bakanlığı, saldırılarda İsrail veya Washington'un dahlinin olmadığını açıkladı.