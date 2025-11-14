Dağ Arama Kurtarma (DAK) 9 Yıldır Denizli’de Gönüllü Kurtarma Hizmeti

Denizli merkezli Dağ Arama Kurtarma (DAK), kurulduğu günden bu yana 9 yıldır bölgede arama kurtarma operasyonlarına gönüllü destek veriyor. Ekip, afetlerde ve acil durumlarda profesyonel eğitim alan gönüllüleriyle halkın yanında olmaya devam ediyor.

Eğitim, hazırlık ve ekip yapısı

DAK Basın Sorumlusu İlker Yetimoğlu yaptığı açıklamada, ekibin şu anda 74 profesyonel kurtarma gönüllüsünden oluştuğunu, yeni gönüllülerin ise 6 ay süren eğitimlerin ardından profesyonel kabul edildiğini belirtti. Yetimoğlu, ekip içindeki özel yapılar ve sürekli hazırlık hakkında şunları vurguladı: "DAK ayrıca kendi içinde özel ekip barındırmaktadır. UNDAK adıyla anılan gönüllü kurtarıcılarımız, 7 gün 24 saat her operasyona katılabilecek şekilde hazır tutuluyor ve her eğitim sonrası uygulamalı sınava tabi oluyorlar."

Katıldıkları başlıca operasyonlar

Yetimoğlu, DAK gönüllülerinin bugüne kadar birçok önemli olayda görev aldığını ifade etti. Bu operasyonlar arasında Hatay Depremi, Honaz orman yangını, Babadağ orman yangını, Buldan orman yangını, Kastamonu sel felaketi, İzmir depremi, Karcı orman yangını, Acıpayam ve Bozkurt depremleri, Sarayköy orman yangını, Bozkurt orman yangını, Pınarlık orman yangını, Buldan Türlü Bey ve diğer orman yangınları yer alıyor. Yetimoğlu, gönüllülerin bu olaylarda aktif görev alarak başarıyla seferber olduklarını kaydetti.

Çeşitlilikten gelen güç

Ekibin farklı mesleklerden gönüllülerle güçlendiğini aktaran Yetimoğlu, "Memur, işçi, iş veren, öğretmen, müteahhit, sağlık görevlisi, öğrenci, sigortacı, emlakçı, ev hanımı, oto tamircisi gibi her sektörden gönüllülerimizin olması bizlere ayrıca güç vermektedir," dedi. Yetimoğlu, DAK’ın liderliğinin Mustafa Etiman önderliğinde Denizli’den Türkiye’ye uzanan bir gönüllü kurtarma hareketi olduğunu vurguladı.

