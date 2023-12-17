Dağ gibi biriken borçları kapatmak için son şans! O tarihte başvurular kapanacak

Hazine Bakanlığı; Gaziantep'in Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri ile birlikte İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde mücbir sebep hali durumunun 30 Nisan 2024 tarihine kadar uzatılmasına karar verildi. Sonuçlandıktan sonra uygulanacak esaslar resmi Gazete'de tebliğ şeklinde yayımlandı.

Bu illerde kayıtlı mükellefler, mücbir sebebin başladığı tarih olan 6 Şubat ile mücbir sebebin sona ereceği tarih olan 30 Nisan 2024'e kadar verecekleri beyanname ve ihbarnamelerini 15 Mayıs 2024'e kadar iletebilecekler. Bu beyan ve tebliğlere istinaden doğan vergiler ile 2023 yılı otomobil vergisinin ikinci taksiti ve 2024 yılı otomobil vergisinin ilk taksiti, 31 Mayıs 2024 Cuma günü mesai bitimine kadar ödenebilecek.





Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri ile birlikte Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerine yönelik mücbir sebep durumu 30 Nisan 2024 tarihinde sona erecek, bu bölgelerdeki dairelerin belirlenen kural çerçevesinde tescili geçerli olacaktır. 7440 sayılı Kanun çeröevesinde gerçekleştirilecek olan başvurulşarın 31 Temmuz 2024 tarihine kadar yatırılması ve ilk taksitin ödenmesi gerekmektedir (ikinci taksitin 31 Ağustos 2024 tarihine kadar (depozito dahil) 31 Ağustos 2024 tarihine kadar (2 Eylül 2024 bu tarihe kadar) ödeneceği belirtilmektedir.

Resmi tatile denk gelmesi durumunda, ikinci taksitin 30 Eylül 2024 tarihine kadar (bu tarihler dahil) ödenmesi, kalan taksitlerin ise takip ettiği aylarda ödenmesi gerekmektedir.