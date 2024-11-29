Dahiye Halkı İsrail Saldırılarına Karşı Yaralarını Sardı

Beyrut'ta Saldırıların Yaraları Sarılıyor

Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesi halkı, İsrail bombardımanlarının açtığı yaraları sarmaya çalışıyor. 2 ay süren aralıksız hava saldırıları sonucunda büyük bir yıkım yaşayan bölge sakinleri, hayatlarına yeniden dönmenin yollarını araştırıyorlar.

Ateşkes Sanatla Tazelenmiş Sevinçler

Dükkanı ve evi saldırılarda zarar gören Sara İbrahim, "Ateşkesin ilan edilmesi bizi çok sevindirdi. Gece uyuyamadık sevinçten. Hemen evimize geldik." şeklinde duygularını ifade etti. İbrahim, yaşadığı yeri terk etmediklerini ve gördükleri zararın bir şekilde telafi edileceğine inandıklarını belirtti.

Yerinden Edilmiş Ailelerin Umudu

Elektrik-elektronik malzemeleri satan Muhammed Akika, "İsrail'in haksız savaşının bitmesiyle birlikte tekrar geri döndük. Allah bir daha savaş yaşatmasın." dedi. Akika, saldırılarda hasar gören dükkanını 10 gün içinde yeniden açma hedefinde olduklarını vurguladı.

Vatan Bilinci ile Yeniden İnşa Çabası

Evinin önündeki enkazı temizleyen Emmune Ahmedi, "Biz burada doğduk, büyüdük ve yaşadık. Vatanımızdan vazgeçemeyiz." diyerek, yaşadığı zorluklara rağmen evinde kalacağını belirtti. Ayrıca, evi tamamen yerle bir olan Aysa, "Gördüğünüz bu yerle bir edilmiş binanın tamamı sivillere aitti. İçinde direniş teşkilatından tek bir kimse yoktu." şeklinde konuştu.

Dahiye bölgesinde yaşayan halk, 27 Kasım Çarşamba günü yürürlüğe giren ateşkes anlaşması ile birlikte bölgenin yeniden imarı için umutla çalışmalara devam edecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.