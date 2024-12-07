Daihatsu 191 Bin Aracını Geri Çağıracak

Daihatsu, 191 Bin Aracı Geri Çağırıyor

Daihatsu Motor, karoserden gelen titreşimleri emen yaylardaki arıza nedeniyle 191 bin aracını geri çağırma kararı aldı. Japonya Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, firma ülke genelinde bir araç geri çağırma bildiriminde bulundu.

Bu bildirim doğrultusunda, Ağustos 2016 ile Ekim 2018 tarihleri arasında üretilen "Move Canvas" ve "Hijet" dahil olmak üzere 6 modelde toplam 191 bin aracın geri çağrılacağı ifade edildi.

Araçların çalıştığı esnada karoserden gelen titreşimleri emen yayların üzerindeki boya filmlerinin sıyrıldığı ve kırıldığı tespit edildi. Kırılma durumu, yayların lastiklere temas etmesine yol açarak lastiklerin patlamasına ve aracın hareket edememesine neden olabiliyor.

Devlet televizyonu NHK tarafından aktarılan bilgilere göre, şimdiye kadar bir trafik kazası bildirimi gerçekleşmemişken, toplam 608 farklı arıza bildirimi kayda geçmiştir. Ülke genelinde geri çağrılan araçlar için Daihatsu bayilerinde ücretsiz parça değişimi yapılacağı belirtiliyor.