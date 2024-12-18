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Dakar Toz Bulutları Altında: Hava Kalitesi Tehlikede

Dakar'da hava kalitesi 'tehlikeli' seviyelere ulaştı, toz bulutları etkisini sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 23:45
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 00:49
Dakar Toz Bulutları Altında: Hava Kalitesi Tehlikede

Dakar Toz Bulutlarıyla Mücadele Ediyor

Senegal'in başkenti Dakar, Sahra Çölü'nden gelen toz bulutlarıyla kaplandı. Hava Kalitesi İndeksi (AQI) şehir merkezinde 700’ü aşarak "tehlikeli" seviyeye ulaştı. Bu durum, yerel halk üzerinde sağlık riski oluşturmakta.

Toz Dönemi Uyarısı

Ulusal Sivil Havacılık ve Meteoroloji Ajansı (ANACIM), ülke genelinde toz uyarısı yaparak, bu durumun hafta sonuna kadar devam edeceğini bildirdi. Açıklamada, gerekmedikçe evden çıkılmaması ve dışarıda maske takılması önerildi.

Görüş Mesafesi Düşüyor

Dakar’daki caddeler ve sokaklar toz nedeniyle görünmez hale gelirken, görüş mesafesi 500 metrenin altına düştü. Şehrin hava kütlesinde bulunan PM2,5 seviyeleri de 448 mikrogram/m³'a çıkarak, sağlıklı seviyelerin çok üzerinde bir artış gösterdi.

Uzun Süreli Etkiler

Bilimsel verilere göre, 12 mikrogram/m³ altındaki PM2,5 seviyeleri "sağlıklı" kabul edilirken, 50 PM2,5 seviyesine maruz kalmanın ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği belirtiliyor. 2023 yılı itibarıyla Dakar’da ortalama PM2,5 seviyesi, Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği kılavuz değerin yaklaşık 5,6 katı olarak kaydedildi.

Hava Kirliliği Felaketi

Lancet Planet Health dergisinde yayınlanan bir araştırma, 2019 yılında Afrika'da hava kirliliği sebebiyle 1,1 milyon kişinin hayatını kaybettiğini ortaya koydu. Dakar, endüstriyel atıklar ve yoğun trafik gibi nedenler yüzünden kıtanın en kirli başkentleri arasında yer almaktadır.

Hava kirliliği, hamilelerde erken doğum ve düşük riskini artırarak sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Atıklar, eski araç kullanımı ve toz bulutları, Dakar'daki havayı ağırlaştıran faktörler arasında. Sahra Çölü'nden gelen kumla karışık toz bulutları, güçlü rüzgarlarla Batı Afrika'nın kıyı bölgelerine kadar yayılarak ciddi hava kirliliğine neden olmaktadır.

Senegal'de, Sahra Çölü'nden gelen ve ülkenin neredeyse tamamında etkili olan toz bulutları...

Senegal'de, Sahra Çölü'nden gelen ve ülkenin neredeyse tamamında etkili olan toz bulutları, başkent Dakar'da gökyüzünü kapladı. Başkentte cadde ve sokaklar toz bulutlarına teslim olurken, görüş mesafesi 500 metrenin altına düştü.

Senegal'de, Sahra Çölü'nden gelen ve ülkenin neredeyse tamamında etkili olan toz bulutları...

Senegal'de, Sahra Çölü'nden gelen ve ülkenin neredeyse tamamında etkili olan toz bulutları, başkent Dakar'da gökyüzünü kapladı. Başkentte cadde ve sokaklar toz bulutlarına teslim olurken, görüş mesafesi 500 metrenin altına düştü.

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