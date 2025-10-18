Dakka Hazrat Shahjalal Havalimanı'nda Kargo Bölümünde Yangın — Tüm Uçuşlar Durduruldu

Dakka Hazrat Shahjalal Uluslararası Havalimanı'nda kargo bölümünde yangın

Yetkililer müdahale ediyor, uçuşlar güvenlik gerekçesiyle durduruldu

Bangladeş'in başkenti Dakka'daki Hazrat Shahjalal Uluslararası Havalimanı'nın kargo bölümünde yangın çıktı. Olay nedeniyle havalimanındaki tüm uçuşlar durduruldu.

Bangladeş merkezli Dhaka Tribune gazetesinin aktardığına göre, Bangladeş Sivil Havacılık İdaresi (CAAB) yetkilisi Kawser Mahmud, kargo bölümünde ağırlıklı olarak ithal ürünlerin depolandığını ve bu alanda yangın çıktığını bildirdi.

Mahmud, Bangladeş ordusu, güvenlik birimleri ve itfaiyecilerden oluşan ekiplerin yangına hızla müdahale ettiğini ve koordineli şekilde söndürme çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Bangladeş İtfaiye ve Sivil Savunma Dairesi yetkilisi Talha bin Jasim ise yangın ihbarını yerel saatle 14.30'da aldıklarını ve 37 itfaiye ekibinin yangına müdahale ettiğini kaydetti.

Havalimanı yetkilileri, güvenlik önlemleri kapsamında hangarlardaki uçakların olası hasarı önlemek için başka bölgelere taşındığını ve operasyonel tedbirler alındığını duyurdu.

Yangın nedeniyle gelen ve giden birçok uçuşun rotasının değiştirildiği veya rötar yaptığı bildirildi. Yetkililer söndürme çalışmalarının sürdüğünü ve durumun takip edildiğini belirtti.

