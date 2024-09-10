Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Dakka'nın Güneyinde Dang Humması Vakaları Artıyor

Bangladeş'in başkenti Dakka'nın güney kesiminde dang humması vakaları hızla artarken, ölü sayısı da endişe verici boyutlara ulaştı.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 10:24
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 10:24
Dakka'nın Güneyinde Dang Humması Vakaları Artıyor

Dakka'nın Güneyinde Dang Humması Vakalarındaki Artış

Bangladeş'in başkenti Dakka'nın güney bölgesinde, 2023 yılı itibarıyla görülen dang humması vakaları, ülke genelindeki toplam vakaların %25'inden fazlasını oluşturuyor. Dhaka Tribune'ün bildirdiğine göre, bu bölgedeki vakaların sayısı hızla artıyor.

Ölümler ve Hastalık Yayılımı

Bu yılın başından bu yana, Bangladeş genelinde 97 kişi dang humması nedeniyle hayatını kaybederken, 16 bin 285 kişi hastaneye kaldırıldı. Dakka'nın güney kesimleri, bu hastalıktan en fazla etkilenen bölge oldu.

Eylül ayı itibarıyla, bu bölgedeki sağlık yetkilileri, 58 kişinin yaşamını yitirdiğini ve yaklaşık 4 bin 201 vakayı kayıtlara geçtiğini duyurdu.

Dang Humması Hakkında Bilgilendirme

Dang humması, tropikal ve subtropikal bölgelerde, sivrisinekler aracılığıyla insanlara bulaşan bir virüsle ortaya çıkar. Kuluçka döneminin ardından genellikle hafif ateşle seyreden bu hastalık, bazı durumlarda ölümcül sonuçlar doğurabiliyor. Bu hastalığın vakaları, genellikle yağışlı sezonlarda, yani mart, haziran, eylül ve aralık aylarında artış gösteriyor.

Bilim insanları, yüksek sıcaklıklar ve uzun süreli yağışların, sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin popülasyonunu artırdığı konusunda uyarıyor. Sivrisineklerin su birikintilerinde larva oluşturmasının önüne geçebilmek için, özellikle sanayi bölgelerindeki çöp yığınlarının sürekli olarak ilaçlanması gerektiği vurgulanıyor.

İLGİLİ HABERLER

Kıyı Emniyeti KPSS'li ve KPSS'siz Yüksek Maaş ile Personel Alımı Yapacak! Başvuru Şartları ve Tarihleri Açıklandı

Çinli Otomobil Devi BYD, 2025 Han Sedan Modelini Tanıttı: Fiyat ve Teknolojisi ile TOGG T10x'e Rakip Oldu

Asgari Ücret 2025'te OVP Etkisi ile Yeniden Belirleniyor

SGK Malulen Emeklilik İçin Geçerli Hastalıklar Listesini Güncelledi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi! Kapılar aralandı

Emekliye 100.000 TL ödeme çıktı! Yüzde 25 ek ödeme de cabası!

Sosyal Destek Programında Önemli Değişiklikler: Yardımlar Kesilecek

BİM 10 Eylül 2024 Salı aktüel ürünler kataloğu yayımlandıİ: İşte BİM'de 1 hafta geçerli olacak indirimli ürünler

SGK Malulen Emeklilik İçin Geçerli Hastalıklar Listesini Güncelledi!

Real Madrid'de Arda Güler Krizi: Sakıncalı Durumlar

Kıyı Emniyeti KPSS'li ve KPSS'siz Yüksek Maaş ile Personel Alımı Yapacak! Başvuru Şartları ve Tarihleri Açıklandı

Çinli Otomobil Devi BYD, 2025 Han Sedan Modelini Tanıttı: Fiyat ve Teknolojisi ile TOGG T10x'e Rakip Oldu

10 Eylül 2024 Salı günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı

Asgari Ücret 2025'te OVP Etkisi ile Yeniden Belirleniyor

Emekli maaş zammı ile promosyon yarışı kızıştı

O İlde 77 Bin Liraya Tarla İhalesi