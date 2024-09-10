Dakka'nın Güneyinde Dang Humması Vakaları Artıyor

Dakka'nın Güneyinde Dang Humması Vakalarındaki Artış

Bangladeş'in başkenti Dakka'nın güney bölgesinde, 2023 yılı itibarıyla görülen dang humması vakaları, ülke genelindeki toplam vakaların %25'inden fazlasını oluşturuyor. Dhaka Tribune'ün bildirdiğine göre, bu bölgedeki vakaların sayısı hızla artıyor.

Ölümler ve Hastalık Yayılımı

Bu yılın başından bu yana, Bangladeş genelinde 97 kişi dang humması nedeniyle hayatını kaybederken, 16 bin 285 kişi hastaneye kaldırıldı. Dakka'nın güney kesimleri, bu hastalıktan en fazla etkilenen bölge oldu.

Eylül ayı itibarıyla, bu bölgedeki sağlık yetkilileri, 58 kişinin yaşamını yitirdiğini ve yaklaşık 4 bin 201 vakayı kayıtlara geçtiğini duyurdu.

Dang Humması Hakkında Bilgilendirme

Dang humması, tropikal ve subtropikal bölgelerde, sivrisinekler aracılığıyla insanlara bulaşan bir virüsle ortaya çıkar. Kuluçka döneminin ardından genellikle hafif ateşle seyreden bu hastalık, bazı durumlarda ölümcül sonuçlar doğurabiliyor. Bu hastalığın vakaları, genellikle yağışlı sezonlarda, yani mart, haziran, eylül ve aralık aylarında artış gösteriyor.

Bilim insanları, yüksek sıcaklıklar ve uzun süreli yağışların, sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin popülasyonunu artırdığı konusunda uyarıyor. Sivrisineklerin su birikintilerinde larva oluşturmasının önüne geçebilmek için, özellikle sanayi bölgelerindeki çöp yığınlarının sürekli olarak ilaçlanması gerektiği vurgulanıyor.