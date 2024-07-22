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Dalaman Açıklarında Tıbbi Tahliye Olayı

Dalaman ilçesi açıklarında bir yatta rahatsızlanan kişi, veremedi hızlı müdahale ile hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 22:53
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 22:57
Dalaman Açıklarında Tıbbi Tahliye Olayı

Dalaman Açıklarında Tıbbi Tahliye Operasyonu

Muğla'nın Dalaman ilçesi yakınlarındaki deniz alanında, bir ticari yatta rahatsızlanan bir birey için hızlıca yardıma koşuldu.

Sahil Güvenlik Ekipleri İhbara Hızla Müdahale Etti

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, belirtilen ilçe açıklarında bir kişinin sağlık durumu ile ilgili alarm verilmesi üzerine, bölgeye hemen sahil güvenlik ekipleri gönderildi.

Tıbbi Tahliye ve Hastaneye Sevk

Gelen ekipler, rahatsızlanan kişiyi tıbbi müdahale ile güvenli bir şekilde yattan tahliye etti. Ardından, olay yerinde hazır bekleyen ambulansa alınarak en yakın hastaneye sevk edildi.

Yetkililer, rahatsızlanan kişinin sağlık durumunun stabil olduğunu belirtirken, tıbbi tahliyelerin önemine de dikkat çekti.

Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında ticari yatta rahatsızlanan kişi, sahil güvenlik ekiplerince...

Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında ticari yatta rahatsızlanan kişi, sahil güvenlik ekiplerince tahliye edildi.

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