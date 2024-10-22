Dalaman'da Orman Yangınına Müdahale Ediliyor

Dalaman'da Orman Yangını

Muğla'nın Dalaman ilçesinde, Akkaya Vadisi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Yangın, bölgedeki ormanlık alanlarda etkisini gösteriyor.

Müdahale Çalışmaları Başladı

Yangın ihbarının alınmasının ardından, hızlı bir şekilde olay yerine hava araçları, arazözler ve yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için hem havadan hem de karadan etkin bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. Yangın söndürme çalışmaları titizlikle sürdürülmektedir.