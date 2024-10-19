Dalaman'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Dalaman'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Muğla'nın Dalaman ilçesinde, Taşbaşı Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda önceki akşam gerçekleşen yangın, yapılan yoğun müdahalelerle kontrol altına alındı.

Mücadele 2 Gün Süreyle Devam Etti

Yangının hızla yayılması üzerine, ekipler hem havadan hem de karadan, yaklaşık 2 gün boyunca etkin bir şekilde müdahale gerçekleştirdi.

Orman Genel Müdürlüğü'nden Açıklama

Orman Genel Müdürlüğü, yangının kontrol altına alındığına dair yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, bölgedeki soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtilirken, yangınla mücadelede özverili görev alan tüm ekip ve gönüllülere teşekkür edildi.

Teşekkür Mesajı

Açıklamada, "Yangının kontrol altına alınması için mücadele eden kahramanlarımıza, bizlere destek veren tüm kurumlarımıza, STK'larımıza, gönüllülerimize ve YeşilVatan aşkı ile atan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.