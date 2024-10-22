Dalaman'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Dalaman'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Muğla'nın Dalaman ilçesine bağlı Akkaya Vadisi'nde meydana gelen orman yangını, itfaiye ekiplerinin hem havadan hem de karadan gerçekleştirdiği müdahale ile kontrol altına alındı.

Yangının Nedeni Henüz Belirlenemedi

Yangının nedeni hakkında henüz bir bilgi bulunmamakta. Yangın, bölgedeki ormanlık alanlarda sadece 1 hektar kadar bir alanı etkileyerek zarar verdi.

İtfaiye Ekipleri Hızla Müdahale Etti

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen hava araçları ve arazözler, yangının büyümesini önlemek için hızlı bir şekilde çalışmalara başladı. Hızlı müdahale sayesinde yangın kontrol altına alınabildi.

Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor

Ekipler, yangın sonrası bölgede soğutma çalışmalarını sürdürmektedir. Yangın söndürme işçileri, oluşabilecek yeni alevlerin önüne geçmek için titizlikle görev yapmaktadır.