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Dalaman'daki Orman Yangınına Yoğun Müdahale

Dalaman'da çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahaleler sürüyor. Yangının ilerleyişi, şiddetli rüzgar ile zorlaşıyor.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 09:33
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 09:33
Dalaman'daki Orman Yangınına Yoğun Müdahale

Dalaman'da Orman Yangını ile Mücadele Devam Ediyor

Muğla'nın Dalaman ilçesinde, Taşyaka Mahallesi'nde meydana gelen orman yangınına müdahale tüm hızıyla sürmektedir. Yangın, dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı başlamış ve geceleyin etkili olan şiddetli rüzgar sebebiyle yayılmaya devam etmiştir.

Havadan ve Karadan Müdahale

Yangın süresince, ekipler ulaşabildikleri yerlerde hortumlarla alevlere müdahale ederek söndürme çalışmalarını yürütmüştür. Sabah saatleriyle birlikte, duman çıkan ve alevlerin bulunduğu alanlara havadan müdahale başlamıştır.

Müdahale Gücü ve Destek

Bölgedeki söndürme faaliyetlerine 49 arazöz, 15 su ikmal aracı, 5 dozer ve 264 orman personeli katılmaktadır. Ayrıca, orman ekiplerine destek veren jandarma, polis ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra, orman yangınları gönüllüleri ile bölgede yaşayan vatandaşlar da yangınla mücadelede aktif rol almaktadır.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale havadan ve karadan devam...

Muğla'nın Dalaman ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale havadan ve karadan devam ediyor.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale havadan ve karadan devam...

Muğla'nın Dalaman ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale havadan ve karadan devam ediyor.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale havadan ve karadan devam...

Muğla'nın Dalaman ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale havadan ve karadan devam ediyor.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale havadan ve karadan devam...

Muğla'nın Dalaman ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale havadan ve karadan devam ediyor.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale havadan ve karadan devam...

Muğla'nın Dalaman ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale havadan ve karadan devam ediyor.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale havadan ve karadan devam...

Muğla'nın Dalaman ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale havadan ve karadan devam ediyor.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale havadan ve karadan devam...

Muğla'nın Dalaman ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale havadan ve karadan devam ediyor.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale havadan ve karadan devam...

Muğla'nın Dalaman ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale havadan ve karadan devam ediyor.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale havadan ve karadan devam...

Muğla'nın Dalaman ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale havadan ve karadan devam ediyor.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale havadan ve karadan devam...

Muğla'nın Dalaman ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale havadan ve karadan devam ediyor.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale havadan ve karadan devam...

Muğla'nın Dalaman ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale havadan ve karadan devam ediyor.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale havadan ve karadan devam...

Muğla'nın Dalaman ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale havadan ve karadan devam ediyor.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale havadan ve karadan devam...

Muğla'nın Dalaman ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale havadan ve karadan devam ediyor.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale havadan ve karadan devam...

Muğla'nın Dalaman ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale havadan ve karadan devam ediyor.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale havadan ve karadan devam...

Muğla'nın Dalaman ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale havadan ve karadan devam ediyor.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale havadan ve karadan devam...

Muğla'nın Dalaman ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale havadan ve karadan devam ediyor.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale havadan ve karadan devam...

Muğla'nın Dalaman ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale havadan ve karadan devam ediyor.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale havadan ve karadan devam...

Muğla'nın Dalaman ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale havadan ve karadan devam ediyor.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale havadan ve karadan devam...

Muğla'nın Dalaman ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale havadan ve karadan devam ediyor.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale havadan ve karadan devam...

Muğla'nın Dalaman ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale havadan ve karadan devam ediyor.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale havadan ve karadan devam...

Muğla'nın Dalaman ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale havadan ve karadan devam ediyor.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale havadan ve karadan devam...

Muğla'nın Dalaman ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale havadan ve karadan devam ediyor.

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