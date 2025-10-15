Dalil Saci'nin 'İslam'da Camiler' Sergisi Paris Ulu Cami'de Açıldı

Yayın Tarihi: 15.10.2025 22:24
Güncelleme Tarihi: 15.10.2025 22:24
Açılış ve Katılımcılar

Fransa'da Paris Ulu Cami'nde, Cezayirli sanatçı Dalil Saci'nin 'İslam'da Camiler' başlıklı sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Açılış etkinliğine Paris Ulu Cami Yöneticisi Chems-Eddine Hafız ile çok sayıda sanatsever katıldı.

Sergi İçeriği ve Süre

Sergi, 31 eserden oluşuyor ve bu ayın sonuna kadar ziyaretçilere açık olacak. Eserlerde Malezya, Katar, Cezayir ve Fransa gibi farklı ülkelerdeki tanınan camilerin tasvirleri yer alıyor; canlı renk kullanımı özellikle dikkat çekiyor.

Ek Gösterimler ve Sanatçının Mesajı

Sergide ayrıca, Saci'nin diğer eserlerinin yer aldığı bir video gösterimi de izleyicilerle buluşuyor. Sanatçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada: "Camiler, benim için paha biçilemez bir mirası temsil ediyor. Bu kıymetli mirasa değer katmak istiyorum." dedi.

Paris'teki bu sergi, İslam mimarisine ve cami estetiğine ilgi duyan ziyaretçiler için zengin görsel içerik ve kültürel bir bakış sunuyor.

