Dalyan Kanalı Ekimde de Turistlerin Gözdesi

Muğla'da havadan bakıldığında labirenti andıran Dalyan Kanalı, ekim ayında da ziyaretçi akınına uğruyor. Ortaca ile Köyceğiz ilçelerini ayıran kanal, bölgedeki tatilcilerin yanı sıra Marmaris'ten gelen feribot misafirlerini ağırlıyor.

Marmaris'ten gelen turistler Delik Ada önünde feribottan inip günübirlik tur tekneleriyle Dalyan Kanalı'nı geziyor. Ziyaretçiler Kaunos Antik Kenti'ndeki Kaya Mezarları, İztuzu Plajı, farklı kuş türleri ve caretta carettaları görme fırsatı buluyor. Yaz aylarında yoğun ilgi gören bölgeye ekimdeki hareketlilik, sektör temsilcilerini memnun ediyor.

Turizmciler Ne Diyor?

Ali Mürşit Yağmur (Dalyan'da otel işletmecisi) AA muhabirine, temmuz ayında başlayan hareketliliğin sürdüğünü belirtti. Yağmur, bölgeye 45 yaşın üzerindeki misafir talebinin arttığını vurgulayarak, "Bu misafirlerimiz biraz daha kalabalıktan çıkıp sakin ve doğayla baş başa kalabileceği yerleri tercih ediyor. Bu özelikleri taşıyan yerler arasında Türkiye'de Dalyan'ın ön planda olduğunu düşünüyorum." dedi.

Yağmur, ayrıca rezervasyonlardan söz ederek, ekim sonunda Almanya'dan iki yoga grubunun geldiğini aktardı ve bölgedeki turist profilindeki değişimi belirtti. Sözlerini şu ifadelerle sürdürdü: "Temmuz ağustos aylarında tesislerde doluluklar yüzde 100'lerde seyretti. Ekim ayını da yüzde 50 dolulukla geçireceğimizi düşünüyorum. Dalyan, Dalaman Havalimanı'na 25 dakikalık mesafede. İztuzu Plajı dünyanın sayılı plajları arasında. Caretta carettalar bölgenin vazgeçilmezi. Dalyan Kanalı ve labirenti andıran plaja gidiş yolu ve Kaunos Antik Kenti ile Dalyan'ın diğer bölgelere göre alternatifi fazla."

Tekne Turları ve Yıl Boyu Ziyaret

Ortaca Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Özay Akdoğan son 5-6 yılı değerlendirerek bu yılın Dalyan için turizmde bir "altın çağ" olduğunu söyledi. Akdoğan, bölgenin Köyceğiz Gölü, kaplıcalar, yaklaşık 185 çeşit kuş türü ve caretta carettaların neredeyse yılın her döneminde görülebilmesinin ilgiyi canlı tuttuğunu belirtti:

"Özellikle Köyceğiz Gölü, kaplıcalar, yaklaşık 185 çeşit kuş türünün olması, caretta carettaların neredeyse yılın her döneminde görülmesi bölgeye ekim ayına gelmiş olsak da ilgiyi arttırıyor. Dalyan'da artık yılın her anı tekne turu yapmak mümkün. Teknelerin yapısı itibarıyla kenarlarının kapanabilir olması turistlerin buraya gelmesini sağlıyor. Ortalama 1 milyon 200 bin turistin Dalyan'ı ziyaret etmesi bir tesadüf değildir. Kaya Mezarları, İztuzu Plajı, kaplumbağalar, bölgedeki mağaralar gibi noktalara Dalyan'dan günün her saati tekne gidiyor. Dalyan'a gelen herkes bu yolculuğa çıkabiliyor hem de günübirlik teknelerle."

Akdoğan, yalıçapkını kuşunun da bu mevsimde rahatlıkla gözlemlenebildiğini ekledi. Ayrıca Marmaris'ten her sabah Delik Ada'ya gelen iki büyük geminin yaklaşık 600 kişiyi taşıdığını belirterek, "Turistler, buradan teknelerle Dalyan’a gelip dolaşabiliyor. Sadece kara yolundan değil, artık deniz yoluyla da gelenler için Dalyan cazibe merkezi." dedi.

Sonuç olarak, Dalyan Kanalı ve çevresi, doğal ve tarihi zenginlikleriyle ekim ayında da yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olmayı sürdürüyor.