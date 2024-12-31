Damızlık Hayvan Üreme Ürünleri İçin Yeni Yönetmelikler Yayımlandı

Damızlık Hayvan Üreme Ürünleri İçin Yönetmelik Yayımlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete'de yayımlanan Üreme Ürünlerinin Üretimi, İthalat ve İhracatı ile Piyasaya Arzına Dair Yönetmelik, damızlık hayvanlardan elde edilen üreme ürünlerinin üretimine, depolanmasına, piyasaya arzına, ithalat ve ihracatına ilişkin usul ve esasları belirliyor.

Yeni Üretim Düzenlemeleri

Yönetmelik ile birlikte, spermalarda kalite analizi yapacak kamu kurumları, üniversiteler ve laboratuvarlar yetkilendirildi. Üreme ürünleri için üretim merkezlerinin Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan izin alması şart olarak belirlendi. Ayrıca, ödünç alınan embriyo üretim ve satış işletmeleri, mobil embriyo üretim ekipleri gibi çeşitli yöntemlerle üretim yapabilecek.

Hayvan Hareketleri ve Biyogüvenlik

Üretim merkezleri, yerleşim alanlarından uzak, hayvan hareketlerinin olmadığı ve hastalık bulaşma riskinin az olduğu bölgelerde kurulacak. Aynı üretim merkezinde farklı tür donör hayvanlardan aynı üreme ürünü üretimine izin verilirken, farklı üretim ürünleri için ayrı üniteler oluşturulması zorunluluğu getirildi.

Kendi Üretimleri İçin Başvuru Süreci

Kişi ve kuruluşlar, kendi sığır, manda, koyun, keçi ve at türü donör hayvanlarından sperma üretimi yapabilecek. Üretim merkezleri, aleyhlerindeki eksiklikleri belirleyen denetimlerden geçmek zorunda. Denetimlerde tespit edilen aksaklıklar için 90 günlük askı süreci uygulanacak.

Çevre Kanunu Kapsamında Para Cezaları Artırıldı

Ayrıca, Çevre Kanunu kapsamında uygulanacak olan idari para cezaları %43,93 oranında artırıldı. Özel çevre koruma bölgeleri dışında kalan ceza tutarları, 557 bin 212 lira ile 2 milyon 786 bin 492 lira arasında değişecek.

Yeni yönetmelikler, 90 gün içinde yürürlüğe girecek.