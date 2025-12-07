Damlataş Mağarası 2025'te 270 Bin Ziyaretçiyle Sağlık ve Turizm Merkezi

Alanya’daki Damlataş Mağarası, 2025'te yaklaşık 270 bin ziyaretçi ağırlayarak hem turizme katkı sağladı hem de astım ve KOAH hastalarına sunduğu faydalarla dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 09:28
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 09:28
Doğal güzellik ve solunum sağlığına katkı

Alanya’nın en eski ve en önemli turizm noktalarından biri olan Damlataş Mağarası, 2025 yılı boyunca yaklaşık 270 bin yerli ve yabancı turisti ağırlayarak bölge turizmine güçlü bir katkı sağladı. Mağara, sadece doğal oluşumuyla değil; astım ve KOAH hastalarına iyi geldiği yönündeki bilimsel çalışmalar nedeniyle de ilgi görüyor.

Doğal oluşumunun yüzlerce yıl sürdüğü değerlendirilen mağarada, ortalama 15-20 derece sıcaklık, yüksek nem ve düşük seviyedeki radyoaktivite gibi özellikler bulunuyor. Bu iklimsel koşullar, özellikle solunum rahatsızlığı olan ziyaretçiler tarafından tercih edilmesinde belirleyici oluyor.

Ziyaretçi sayıları ve yerel gözlemler

Damlataş Mağarası 2024 yılında yaklaşık 250 bin kişinin ziyaret ettiği bir noktayken, 2025’te bu sayı yaklaşık 270 bine yükseldi. Hem doğal güzellikleri hem de sağlık açısından sunduğu faydalarla mağara, Alanya’nın en çok ilgi çeken turistik değerlerinden biri olmaya devam etti.

Halil Tamuroğlu mağara girişinde esnaflık yapıyor ve gözlemlerini şu sözlerle aktarıyor:

‘Damlataş Mağarası Alanya’nın kültürel miraslarından birisi. Damlataş Mağarasında astım ve KOAH hastalarına mağara şifa oluyor. Mağarada 15 gün boyunca yarım saat kalan hastalara şifa olduğu söyleniyor. Astım ve KOAH hastalığının geçtiği biliniyor. Sene boyunca yerli ve yabancı misafirleri bu mağara ağırlıyor. Birçok misafir burada şifa buluyor. Alanyamızın görülmesi gereken güzide bir yeridir’ dedi.

Mağara, hem turistik cazibesi hem de sağlık iddialarıyla 2025 performansıyla Alanya turizminin öne çıkan noktalarından biri oldu.

