Dangote Rafinerisi'nden ABD'ye İlk Benzin İhracatı

Dangote Rafinerisi'nden ABD'ye ilk benzin ihracatı

Ulusal basındaki haberlere göre, Nijerya'nın ticaret merkezi Lagos'ta bulunan ve günlük 650 bin varil kapasiteli Dangote Rafinerisi'nden ilk kez ABD'ye benzin sevkiyatı yapıldı.

Sevkiyatın ayrıntıları

Sevkiyat, 'Gemini Pearl' adlı tankerle ABD'ye ulaştı ve küresel enerji piyasaları açısından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Yaklaşık 320 bin varillik benzinin büyük bölümü, Kuzey Amerika yakıt dağıtıcısı Sunoco'ya satıldı.

Küresel enerji akışlarına etkisi

Dangote Rafinerisi'nin üretimini artırmasıyla birlikte küresel enerji akışlarında değişim bekleniyor. Bu gelişmenin, Nijerya'nın yakıt ithalatını ciddi ölçüde azaltması ve Avrupa ile ABD'ye yönelik ihracatını artırması öngörülüyor.

Rafinerinin önemi ve kapasitesi

Afrika'nın en zengin iş adamlarından Nijeryalı Aliko Dangote tarafından Lagos'un Lekki bölgesinde, Atlantik Okyanusu açıklarında inşa ettirilen Dangote Petrol Rafinerisi, yaklaşık 19 milyar dolar'a mal oldu ve ocakta üretime başlamıştı. Kıtanın en büyük petrol rafinerisi olarak bilinen tesis, tam kapasite çalıştığında Nijerya'nın rafine ürün ihtiyacının tamamını karşılayabilecek.

Nijerya, Afrika'nın en büyük petrol üreticisi olmasına rağmen rafineri sayısının yetersizliği nedeniyle yakıtının neredeyse tamamını ithal ediyordu; Dangote Rafinerisi'nin devreye girmesi bu dengeyi değiştirebilir.