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Danimarka, 20 Yılda 1 Milyar Ağaç Dikecek ve Tarım Arazilerinin Yüzde 10'unu Ormanlaştıracak

Danimarka, 20 yıl içinde 1 milyar ağaç dikecek ve tarım arazilerinin yüzde 10'unu ormanlara dönüştürme kararı aldı.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 23:51
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 23:51
Danimarka, 20 Yılda 1 Milyar Ağaç Dikecek ve Tarım Arazilerinin Yüzde 10'unu Ormanlaştıracak

Danimarka'dan İklim Değişikliğiyle Mücadele İçin Büyük Adım

Danimarka, iklim değişikliğiyle mücadele girişimi kapsamında 20 yıl içinde 1 milyar ağaç dikmeyi ve tarım arazilerinin yüzde 10'unu orman ve doğal yaşam alanlarına dönüştürmeyi hedefliyor.

Politik İttifaklar ve Anlaşmalar

Sosyal Demokratlar, Liberaller ve Ilımlılar'dan oluşan dört partili hükümet, tarım arazilerinin dönüştürülmesine dair anlaşmayı Yeşil Üçlü Anlaşması adı altında duyurdu.

Söz konusu anlaşma ile sera gazı emisyonlarının 2030 yılına kadar yüzde 70 azaltılması amaçlanıyor. Ayrıca, arazi satın almak için kamu bütçesinden 6,1 milyar dolar ayrılması planlanıyor.

Uygulama Süreci ve Hedefler

Haziran ayında çiftçiler, işçi sendikaları ve çevre grupları arasında gerçekleştirilen toplantıda Danimarka Yeşil Üçlü Bakanlığı kuruldu. Bakan Jeppe Bruus, konu hakkındaki açıklamalarında, "Danimarka'nın doğası, 1864'ten beri görmediğimiz bir değişim yaşayacak" dedi.

Metan Gazı Emisyonlarının Azaltılması

Danimarka, iklim değişikliği planı çerçevesinde metan gazı salınımını azaltmak amacıyla 2030'dan itibaren çiftlik hayvanlarından kaynaklanan emisyonlar için vergi alacağını duyurmuştu.

Bruus, sera gazı emisyonlarında %70 azalma hedefini yineleyerek, hayvancılıkla uğraşan çiftçilerden karbondioksit eşdeğeri emisyonlarının tonu başına 300 kron (43 dolar) vergi alınacağını belirtti.

Metan Gazı Emisyonlarının Kaynakları

İnsan kaynaklı metan gazı emisyonları, fosil yakıtlar, çöp, atıklar ve hayvancılıkla bağlantılıdır. Metan, küresel sera gazı emisyonlarının yaklaşık beşte birini oluşturmaktadır.

Birleşmiş Milletler Hedefleri

Birleşmiş Milletler, Paris İklim Anlaşması çerçevesinde küresel sıcaklık artışını yüzyıl sonuna kadar 2 santigrat derecenin altında tutmak amacıyla tüm ülkelerden 2050 yılına kadar karbon salınımını sıfıra indirmelerini talep ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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