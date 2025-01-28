Danimarka: Avrupa'nın Desteğiyle Sınırlara Saygı Çağrısı

Danimarka'dan Avrupa'nın Desteğiyle Önemli Açıklama

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı satın alma niyetine karşı Avrupa'nın "sınırlar ve egemenlik" konusundaki tam desteğini vurguladı.

Frederiksen, Avrupa'daki dost ülkelerin desteğini kazanmak amacıyla bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Bu kapsamda, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Paris'te yaptığı görüşmenin ardından, Danimarka televizyonu TV2'ye açıklamalarda bulundu.

Frederiksen, "İskandinav ülkeleri ve Avrupa'daki dostlarımızın yanı sıra Avrupa dışından da gelen mesaj, topraklara ve devletlerin egemenliğine saygı gösterilmesi gerektiğidir. Bu, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana birlikte inşa ettiğimiz uluslararası toplum için hayati önem taşımaktadır," ifadelerini kullandı.

Trump'ın Grönland Açıklamaları Tepki Çekti

23 Aralık 2024 tarihinde Truth Social hesabından yapılan paylaşımda Trump, Grönland'ın ABD'nin kontrolünde olması gerektiği yönündeki söylemlerini tekrarlamış ve Ada'nın mülkiyetine sahip olmanın "mutlak zorunluluk" olduğunu savunmuştu.

Bu açıklamalar, Grönlandlı yetkililer ve halkı tarafından büyük tepkiyle karşılandı. Grönland Başbakanı Mute Bourup Egede, "Grönland, Grönland halkına aittir. Biz satılık değiliz ve asla satılık olmayacağız. Uzun süredir devam eden özgürlük mücadelemizi kaybetmeyeceğiz," diyerek tepkisini dile getirmişti.

Danimarka Krallığı'nın bir parçası olan Faroe Adaları ile iki otonom bölgeden biri olan Grönland, Danimarka'ya yaklaşık 2 bin 900 kilometre uzaklıkta bulunmaktadır.