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Danimarka Başbakanı Frederiksen'den Suriye Açıklaması: 'Halk Kendi Geleceğini Belirlemeli'

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Suriye'de halkın kendi geleceğini belirlemesine izin verilmesi gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 21:14
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 21:14
Danimarka Başbakanı Frederiksen'den Suriye Açıklaması: 'Halk Kendi Geleceğini Belirlemeli'

Danimarka Başbakanı Frederiksen: Suriye Halkı Geleceğini Belirlemeli

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Suriye'de çökmekte olan Baas rejiminin devrik lideri Beşşar Esed'in insanlara büyük acılar yaşattığını belirtti. Başbakan, Suriye halkının kendi geleceğini belirleme hakkına sahip olması gerektiğini vurguladı.

Frederiksen, Danimarka Başbakanlık Ofisi'nin sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, “Diktatör Esed, 10 yılı aşkın süredir insanlara büyük acılar yaşatmaktadır. Şimdi siviller korunmalı ve elbette Suriye halkının kendi geleceğini belirlemesine izin verilmelidir.” ifadelerini kullandı.

Başbakan, Suriye halkının yeni bir baskıcı rejime maruz kalmaması ve bölgede barışın sağlanması gerektiğinin altını çizerken, Suriye'deki gelişmelere de dikkat çekti.

Suriye'de Son Durum

Suriye'deki çatışmalar, 27 Kasım tarihinde rejim karşıtı silahlı gruplar ile Esed güçleri arasında yoğunlaşmaya başlamıştı. Bu gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi büyük illerde üstünlük sağlamışlardı.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplar, halkın kitle desteği ile birlikte rejimin kontrolünü tamamen kaybetmesine neden oldu. Bu durum, Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarının sona ermesiyle sonuçlandı ve Esed başkenti terk etmek zorunda kaldı.

Diğer yandan, Suriye Milli Ordusu, aralıkÖzgürlük Şafağı Operasyonu çerçevesinde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtarıldı. Ayrıca, Münbiç ilçesinin de temizlenmesiyle birlikte, Fırat Nehri'nin batısındaki terör odaklarına karşı önemli bir zafer elde edildi.

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