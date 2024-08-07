Danimarka Başbakanı Frederiksen'e Saldıran Kişi Sınır Dışı Edilecek

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'e Saldıran Kişi Hapse ve Sınır Dışına Gönderilecek

Danimarka'nın Başbakanı Mette Frederiksen'e 7 Haziran'da gerçekleştirilen saldırı sonrasında, saldırgan pozisyonda yer alan Polonya vatandaşı, 4 ay hapis cezasına çarptırılarak ardından sınır dışı edilme kararı alındı.

Olayın Ayrıntıları

Kopenhag Bölge Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında, saldırının şiddet saikiyle ve başbakanlık görevini yerine getirdiği sırada işlendiğine hükmedildi. Saldırgan duruşma sırasında başka suçların yanı sıra, yoldan geçen insanlara cinsel tacizde bulunmak, bir banliyö tren istasyonunda bir kadını taciz etmek ve dolandırıcılık gibi suçlarını da kabul etti.

Gözaltı Süreci ve Mahkeme Kararı

Olaydan bu yana gözaltında tutulan 39 yaşındaki Polonyalı saldırgan, başbakana yönelik saldırı ve cinsel taciz suçlamaları ile 4 ay hapis cezası ile cezalandırıldı. Ayrıca, gelecek 6 yıl boyunca Danimarka'ya girişi yasaklandı.

Saldırının Yaşandığı An

Kopenhag'daki Kultorvet Meydanı'nda meydana gelen saldırı hakkında, Danimarka Başbakanlık Ofisi, saldırının gerçekleştiğini duyurdu. Yerel kaynaklara göre, görgü tanıkları, saldırganın Başbakan Frederiksen'e doğru yürüyerek omzundan sertçe itip kenara ittiğini belirtmiştir. Ancak, Başbakan'ın yere düşmediği kaydedilmiştir.

Saldırganın Savunması

Olay sonrasında, 8 Haziran'da düzenlenen ön duruşmada, saldırgan olayın plansız gerçekleştiğini ve Başbakan'ın politik görüşleri ile hiçbir ilişkisi olmadığını savunmuştur. Kopenhag Polisi ise olayın siyasi bir motivasyon taşımadığını bildirmiştir.