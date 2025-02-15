Danimarka Başbakanı Frederiksen: 'Ukrayna İçin En İyi Destek NATO Üyeliği'

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Ukrayna'nın en iyi desteğinin NATO üyeliği olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 16:02
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 16:02
Danimarka Başbakanı Frederiksen: 'Ukrayna İçin En İyi Destek NATO Üyeliği'

Danimarka Başbakanı Frederiksen'den Ukrayna'ya Destek Açıklaması

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Ukrayna'ya verilebilecek en iyi desteğin NATO üyeliği olduğunu ifade etti. Frederiksen, Almanya'nın Münih kentinde gerçekleştirilen 61. Münih Güvenlik Konferansı'nın (MSC 2025) "Avrupa'nın Ukrayna'ya Desteği" panelinde konuştu.

Ukrayna'ya sağlanacak ekonomik desteklerin önemli bir adım olduğuna dikkat çeken Frederiksen, "Ancak, Ukrayna'ya verilecek en iyi şey NATO üyeliğidir. Ülkeleri korumanın en ucuz ve en kolay yolu NATO'da olmaktır." dedi.

Frederiksen, bazı müttefiklerin bu durumu desteklemediğinin altını çizerken, "Ancak, o zaman, en azından bu müttefiklerin, Ukrayna'ya NATO üyeliği kadar iyi ne tür güvenlik garantileri sunabileceğimizi bizimle konuşması gerekir." şeklinde konuştu.

Silah Desteği Yetersiz

Mette Frederiksen, Ukrayna'ya verilen çok sayıda silahın hala "yeterli olmadığını" vurguladı. "(Ukrayna'ya) en az 6 ya da 7 hava savunma sistemi vereceğimize söz verdik. Bunları aldılar mı? Cevap 'hayır'. Hava savunma sistemi olmayan bir ülkeyi koruyamazsınız." değerlendirmesinde bulundu.

Savaş Stratejisi: Kazanmak

Başbakan Frederiksen, Ukrayna'yla ilgili planlarının yalnızca "kazanmak" olduğunu söyleyerek, başka bir alternatifin olmadığını belirtti. "Savaşı kazanma stratejisine sıkı sıkıya tutunmalıyız. Bu kolay ya da güzel değil ancak gerekli." dedi.

Frederiksen, Avrupa ülkelerinin savaşın başından beri bu sürecin bir parçası olduğunu savunarak, bu ülkelerin kendilerini savunabilmeleri için savunma ve güvenlik için "çok daha fazla" harcama yapmaları gerektiğini ileri sürdü.

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