Danimarka Başbakanı, Suriyeli Mültecilerin Ülkelerine Dönmesini Bekliyor

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin düşmesinin ardından Danimarka'da yaşayan Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönmeleri gerektiğini belirtti.

Başbakan Frederiksen, Danimarka Demokratları Partisi Başkanı Inger Stojberg'ın sorusuna verdiği yanıtta, bir insanın ülkesindeki yaşama koşullarının olumsuz olması nedeniyle mülteci konumuna düştüğünü, bu koşulların iyileşmesi durumunda ise geri dönmesi gerektiğine inandığını dile getirdi.

Frederiksen, Danimarka'da yaklaşık 35 bin Suriyelinin kalıcı oturma izni olmadığını vurgulayarak, "Bundan dolayı bu kişilerin ülkelerine dönmelerini umuyoruz." şeklinde konuştu.

Suriye'deki Son Gelişmeler

Suriye'de 27 Kasım tarihinde rejim karşıtı silahlı gruplarla Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar şiddetlendi. Söz konusu gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi önemli şehirlerde kontrolü ele geçirdi.

Başkent Şam'a 7 Aralık’da girmeye başlayan grupların halk kitlelerinden destek alması sonucu, rejim Şam ve diğer bölgelerde kontrolü kaybederek çökmüş durumdadır. Baas Partisinin 61 yıllık iktidar süresi sona ererken, rejim lideri Esed başkentten kaçtı.

Öte yandan, Suriye Milli Ordusu, aralık ayında başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonunun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtardı ve Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla Fırat Nehri'nin batısındaki terör yuvası temizlendi.