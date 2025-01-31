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Danimarka'da Anket: Halkın Yüzde 78'i Grönland'ın ABD'ye Satılmasına Karşı Çıkıyor

Danimarka halkının yüzde 78'i Grönland'ın ABD'ye satılmasına itiraz ederken, ABD'yi 'tehdit' olarak görenlerin oranı yüzde 46.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 12:53
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 12:53
Danimarka'da Anket: Halkın Yüzde 78'i Grönland'ın ABD'ye Satılmasına Karşı Çıkıyor

Danimarka'da Grönland'ın Geleceği Üzerine Çarpıcı Anket Sonuçları

Danimarka'da gerçekleştirilen yeni bir anket, halkın yüzde 78'inin Grönland'ın ABD'ye satılmasını istemediğini ortaya koydu. Ayrıca, katılımcıların yüzde 46'sı ABD'yi ülkeleri için bir 'tehdit' olarak değerlendiriyor. The Guardian gazetesinin YouGov anket şirketi tarafından yayınlanan bu araştırma, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı ABD topraklarına katmaya yönelik açıklamalarının ardından yapılmıştı.

Anketin Detayları ve Sonuçları

Danimarka'da 15-22 Ocak tarihleri arasında 1000'den fazla kişi ile gerçekleştirilen ankette, genel olarak halkın güvenlik algısı üzerinde önemli bulgular elde edildi. Katılımcıların %86'sı Rusya'yı tehdit olarak görürken, ABD'yi tehdit olarak algılayan Danimarkalıların oranı, Kuzey Kore ve İran'ı tehdit olarak görenlerden daha fazla. Yüzde 44'ü Kuzey Kore, yüzde 40'ı ise İran'ı potansiyel tehdit olarak değerlendiriyor.

Ayrıca, katılımcıların yüzde 72'si, Grönland'a dahil olma konusunda nihai kararın Danimarka değil, Grönland’a ait olması gerektiğini savunuyor.

Grönland ve Trump'ın İlgisi

Grönland'ın durumu, Trump'ın mülkiyet ve kontrol konusundaki açıklamalarıyla gündeme gelmişti. 29 Ocak tarihinde yapılan bir başka anket, Grönland halkının %85'inin ABD'ye katılmayı istemediğini, yalnızca %6'sının destek verdiğini gösterdi. Trump, 23 Aralık 2024'te yaptığı bir sosyal medya paylaşımında, Grönland'ın ABD kontrolünde olması gerektiğini savunmuş ve ada sakinlerinin ABD'ye katılmaya istekli olduğunu iddia etmişti.

Danimarka ve Uluslararası Destek

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Trump'ın satış niyetine karşı Avrupa'nın birçok ülkesinin 'egemenlik ve sınırlara saygı gösterilmesi' görüşünde olduğunu belirtti. Ayrıca, 30 Ocak tarihinde Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa, Trump'ın açıklamalarına cevap vererek, Birliğin Danimarka'ya 'tam destek verdiğini' vurguladı.

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