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Danimarka'da Rasmus Paludan'a Irkçılıktan 3 Ay Hapis Cezası

Rasmus Paludan, 2019 yılında Somalili Müslümanlara hakaret ettiği gerekçesiyle 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 22:40
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 22:40
Danimarka'da Rasmus Paludan'a Irkçılıktan 3 Ay Hapis Cezası

Danimarka'da Aşırı Sağcı Paludan'a Ceza

Danimarka'da aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan, 2019 yılında Somalili Müslümanlara hakaret ettiği iddiasıyla ırkçılık suçundan 3 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Mahkeme Kararı

Danimarkalı yayın kuruluşu DR TV tarafından bildirilen bilgilere göre, Kopenhag'daki mahkeme, Paludan'ın 2019'daki bir mitingde yaptığı "Somali'nin ortalama IQ'su 68 iken, bir orangutanın IQ'su neredeyse 69'dur" açıklamasını ırkçı olarak değerlendirerek, hapis cezası verilmesine karar verdi.

Duruşma sırasında suçsuz olduğunu iddia eden Paludan, pişmanlık duymadığını ve mahkeme kararını Yüksek Mahkemede temyize götürmeyeceğini duyurdu.

Paskalya Olayları

Paludan, 2022 Paskalya tatili süresince İsveç’in Malmö, Norköpin, Jönköping ve Stockholm şehirlerinde Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonları gerçekleştirmişti. Bu eylemler sırasında, Paludan'a karşı çıkan göstericiler yolları kapatarak polise taşlarla saldırmış, bu olaylarda toplamda 104 polis ve 14 gösterici yaralanmıştı.

Paludan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde de Kur'an-ı Kerim yakmıştı. Bu eylem, geniş bir polis koruması altında gerçekleştirildi ve Paludan’ın yanına kimsenin yaklaşmasına izin verilmedi.

İsveç Üzerinden Gelen Cezalar

İsveç’te Malmö Bölge Mahkemesi, Paludan’ın Kur'an-ı Kerim yaktığı esnada Müslümanlara hakaret ettiği gerekçesiyle 5 Kasım’da 4 ay hapis cezasına çarptırmıştı.

Danimarka'da Kutsal Kitapları Yakma Yasağı

Bu arada, Danimarka Parlamentosu, 7 Aralık 2023'te kutsal kitapların yakılmasını ve bu kitaplara saldırıları yasaklayan bir tasarıyı kabul etti. Yeni yasaya göre, ihlal edenler için para cezası veya iki yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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