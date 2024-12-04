Danimarka'da Yabancı Bayraklar İçin Yeni Düzenleme

Danimarka'da Yabancı Bayrakların Kullanımına Sınırlama

Danimarka Meclisi, 1 Ocak 2025'ten itibaren yabancı bayrakların dalgalandırılmasını sınırlayan yeni yasayı onayladı.

The Local gazetesinin haberine göre, Adalet Bakanı Peter Hummelgaard, yasa hakkında yaptığı yazılı açıklamada, meclisin onay verdiğini duyurdu. Hummelgaard, "Danimarka'da genel bir kural olarak sadece ülke bayrağının dalgalandırılabilmesini sağlayacak şekilde bayrak asma kurallarının yeniden düzenlenmesinden memnuniyet duyuyorum," dedi.

Danimarka Bayrağının Önemi

Adalet Bakanı, Danimarka bayrağının ülkedeki en önemli ulusal simge olduğunu vurguladı ve "Bayrak, Danimarkalıları bir halk olarak birleştirir ve özel bir statüye sahip olmalıdır," şeklinde değerlendirmede bulundu.

Kapsam Dışı Tutulan Bayraklar

Yeni yasal düzenlemede, Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB) gibi bölgesel veya uluslararası örgütlerin yanı sıra Finlandiya, Faroe Adaları, Grönland, İzlanda, Norveç, İsveç ve Almanya bayrakları kapsam dışında tutuldu.