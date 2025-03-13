Danimarka'daki Bilgi Teknoloji Kesintisi Hastaneleri Vuruyor

Danimarka'da bilgi teknoloji sistemlerinde yaşanan kesinti nedeniyle birçok hastanede işlemler iptal edildi.

Yayın Tarihi: 13.03.2025 23:29
Güncelleme Tarihi: 13.03.2025 23:29
Danimarka'daki Bilgi Teknoloji Kesintisi Hastaneleri Vuruyor

Danimarka'daki Bilgi Teknoloji Kesintisi Hastaneleri Vuruyor

Danimarka'nın Orta Danimarka Bölgesi'nde, bilgi teknoloji sistemlerindeki geniş kapsamlı kesinti nedeniyle hastanelerde bazı ameliyatlar ve randevular iptal edildi.

Danimarka merkezli "DR"ın haberine göre, kesinti nedeniyle hastanelerde bazı cerrahi operasyonlar iptal olurken, kan tahlili yapılamadığı ve hasta bilgilerine erişilemediği için acil olmayan birçok hastanın randevusu ertelendi.

Sistemlerin Çalışır Hale Getirilmesi

Kesintinin iç şebekedeki arızadan kaynaklandığı belirtilirken, sistemlerin çalışır hale getirildiği bildirildi. Ancak bu durum, hastaların sağlık hizmetlerine erişimini ciddi şekilde etkiledi.

Siber Tehditler ve Güvenlik Önlemleri

Öte yandan, Danimarka Kamu Güvenliği Ajansı, kesintiden saatler önce "orta" seviyedeki siber casusluk riski seviyesini, Avrupa'da telekomünikasyon sektörüne yönelik "saldırılar" gerekçe gösterilerek "yüksek" seviyeye çıkarmıştı. Danimarka Kamu Güvenliği ve Acil Durum Hazırlık Bakanı Torsten Schack Pedersen, yaptığı açıklamada, telekomünikasyon sektörünün siber güvenliğe odaklanması çağrısında bulunmuştur.

Pedersen ayrıca, Rusya'nın hibrit yöntemlerle siber saldırılara daha meyilli hale geldiğini savunarak, bu duruma hazırlıklı olmaları gerektiğini ifade etmiştir.

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