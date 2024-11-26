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Danimarka'dan İade Edilen Boubon Antik Kenti Heykel Başı Türkiye'ye Dönüyor

Yaklaşık 60 yıl sonra Burdur Boubon Antik Kenti'ne ait heykel başı Danimarka'dan Türkiye'ye iade ediliyor.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 12:47
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 12:56
Danimarka'dan İade Edilen Boubon Antik Kenti Heykel Başı Türkiye'ye Dönüyor

Danimarka'dan İade Edilen Heykel Başı Türkiye'ye Dönüyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yoğun diplomatik ve bilimsel çalışmaları sonucunda, Burdur Boubon Antik Kenti kökenli Septimius Severus heykel başı, Danimarka'nın NY Carlsberg Glyptotek Müzesi tarafından Türkiye'ye iade ediliyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 60 yıl aradan sonra ait olduğu topraklara dönecek olan bu eser, Anadolu'nun kadim kültürel mirasının korunmasında önemli bir başarı olarak öne çıkıyor.

Boubon Antik Kenti ve Heykelin Tarihi

Burdur'da yer alan Boubon Antik Kenti, Roma İmparatorluğu döneminin etkileyici yapılarından izler taşıyan önemli bir merkez olarak bilinmektedir. Milattan sonra 193-211 yılları arasında hüküm süren Roma İmparatoru Septimius Severus'a ait bronz heykel başı, 1960'lı yıllarda Boubon Antik Kenti'nde gerçekleştirilen yasa dışı kazılar sırasında yurt dışına çıkarıldı.

Heykel, 1970'te sanat simsarı Robert Hecht Jr. tarafından Danimarka'daki Glyptotek Müzesi'ne satıldı ve 1979'da müzede bulunan gövdesiyle birleştirildi.

Bilimsel Araştırmalar ve İade Süreci

Türk bilim insanı Prof. Dr. Jale İnan'ın 1970'li yıllarda gerçekleştirdiği araştırmalar ve yayımladığı bilimsel çalışmalar, eserin kökeninin belirlenmesinde ve iadesinde temel bir kaynak oluşturdu. Heykel başı, Roma sanatının detaylara verdiği önemi ve dönemin liderlik sembollerini yansıtan nadir eserlerden biri olarak kabul edilmektedir.

Burdur Boubon Antik Kenti'nden Kaçırılan Diğer Eserler

Burdur Boubon Antik Kenti'nden kaçırılan eserlerin yalnızca Avrupa değil, ABD'ye de gönderildiği bilinmektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Manhattan Bölge Savcılığı ile yaptığı işbirliğiyle, geçmiş yıllarda Boubon kökenli Lucius Verus, Septimius Severus, Genç İmparator ve Giyimli Kadın heykellerinin yanı sıra İmparator Caracalla'ya atfedilen iki büst ve dönemin önemli şahsiyetlerine ait beş baş ile bir bronz kadın büstünün ABD'den Türkiye'ye iadesini sağlamıştır.

Diplomatik ve Etik çözümlerle İade Süreci

Septimius Severus heykel başının iade süreci, Kopenhag Türkiye Büyükelçiliği ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sunduğu belgeler ve bilimsel kanıtlar doğrultusunda, Glyptotek Müzesi'nin etik değerlere dayalı kararıyla sonuçlanmıştır. Müze Müdürü Gertrud Hvidberg-Hansen, "Kaçak kazılarla elde edilen bu eserin ait olduğu topraklara dönmesi, müzecilik ilkeleri ve etik değerler açısından önemli bir adımdır." ifadelerini kullandı.

Boubon'un Zenginlikleri Yeniden Gün Yüzünde

Boubon Antik Kenti'nden yaklaşık 60 yıl önce kaçırılan Septimius Severus heykel başı, kısa süre içinde Türkiye'de sergilenmeye başlanacak. 2024 yılı içerisinde Türkiye'ye iadesi sağlanan eser sayısı bu heykel başı ile birlikte 94'e ulaşacak; 2018-2024 yılları arasında ise toplam 7 bin 898 eser ve 2002-2024 yılları arasında toplam 12 bin 213 eser yurt dışından ülkeye kazandırılmıştır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Kültür ve Turizm Bakanlığının yoğun diplomatik ve bilimsel çalışmaları sonucu, Burdur Boubon Antik...

Kültür ve Turizm Bakanlığının yoğun diplomatik ve bilimsel çalışmaları sonucu, Burdur Boubon Antik Kenti kökenli Septimius Severus heykel başı, Danimarka'nın NY Carlsberg Glyptotek Müzesi tarafından Türkiye'ye iade ediliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının yoğun diplomatik ve bilimsel çalışmaları sonucu, Burdur Boubon Antik...

Kültür ve Turizm Bakanlığının yoğun diplomatik ve bilimsel çalışmaları sonucu, Burdur Boubon Antik Kenti kökenli Septimius Severus heykel başı, Danimarka'nın NY Carlsberg Glyptotek Müzesi tarafından Türkiye'ye iade ediliyor.

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