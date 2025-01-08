Danimarka'dan Trump'ın Grönland Açıklamalarına Tepki: Kriz Yok

Danimarka'dan Trump'ın Grönland Açıklamalarına Yanıt

Danimarka, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın, Danimarka'ya bağlı özerk bölge Grönland'ı kontrol edebilmek amacıyla gerekirse asker kullanabileceğini ima etmesinin iki ülke arasında dış politika krizi oluşturmadığını duyurdu.

Rasmussen'den Açıklamalar

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, Trump'ın Grönland hakkındaki ifadelerine dair basına yaptığı açıklamada, "(ABD ile) Herhangi bir dış politika krizi içinde olduğumuzu düşünmüyorum." dedi. Rasmussen, Trump'ın Kuzey Kutbu'na daha fazla odaklandığı izlenimini edinerek, "Bence hepimiz kendimize bir iyilik yapabilir ve nabzı biraz düşürebiliriz." şeklinde konuştu.

Trump'ın Açıklamaları ve Grönland Tepkisi

Donald Trump, 23 Aralık 2024'te Truth Social hesabından Grönland'ın ABD kontrolünde olması gerektiğini savunmuştu. Bu açıklamalar, başta Grönland yetkilileri olmak üzere birçok kesimden tepki aldı. Grönland Başbakanı Mute Bourup Egede, yaptığı yazılı açıklamada "Grönland satılık değildir. Grönland, Grönland halkına aittir. Biz satılık değiliz ve asla satılık olmayacağız." ifadelerini kullandı.

Asker Kullanma İma Edildi

Trump, Panama Kanalı ile Grönland'ı kontrol edebilmek için asker kullanabileceği yönünde bir soruya "Hayır, bu ikisi hakkında (asker kullanmayacağım konusunda) size güvence veremem. Belki bir şeyler yapmamız gerekebilir. Ekonomik güvenliğimiz için bunlara ihtiyacımız var." yanıtını vermişti. Panama Kanalı'nın ABD ordusu için inşa edildiğini, ancak günümüzde Çin tarafından işletildiğini savunan Trump, "Panama Kanalı ülkemiz için hayati önem taşıyor. Biz, Panama Kanalı'nı Panama'ya verdik ancak bugün Çin tarafından işletiliyor." dedi.