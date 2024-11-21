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Danimarka Devriye Gemileri, Koptuğu İddia Edilen Deniz Altı Kabloları İçin Çin Gemisinin Yakınında Demirledi

Danimarka devriye gemileri, Baltık Denizi'nde koptuğu iddia edilen deniz altı kablolarının yakınında bulunan Çin gemisine demirledi.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 16:36
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 16:36
Danimarka Devriye Gemileri, Koptuğu İddia Edilen Deniz Altı Kabloları İçin Çin Gemisinin Yakınında Demirledi

Danimarka Devriye Gemileri, Çin Gemisinin Yakınında

Danimarka donanmasına ait devriye gemileri, Baltık Denizi'nde Finlandiya ile Almanya ve İsveç ile Litvanya arasında bağlantı kuran deniz altı telekomünikasyon kablolarının koptuğu sırada, bölgede bulunan Çin bandıralı geminin yanına demir attı. "Vesselfinder" internet sitesinin takip ettiği bilgilere göre, Danimarka orduya ait P525 ve P523 devriye gemileri, Yi Peng 3 isimli dökme yük gemisinin etrafında demirleyerek durumu değerlendirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığından Açıklama

Danimarka'nın bu hareketi sonrası, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Pekin'de düzenlenen basın toplantısında konuşarak, gemi hakkında bilgileri olmadığını ancak ilgili taraflarla iletişime hazır olduklarını ifade etti. Lin ayrıca, Çin gemisinin seyrüsefer haklarının korunmasını talep etti.

Kablolar Arasındaki Sorunlar ve Son Gelişmeler

Telkosiyon hizmetlerini sağlayan ve devlet mülkiyetinde olan Cinia şirketi, C-Lion1 deniz altı kablosunda 19 Kasım'da oluşan kopma nedeniyle sistem arızası yaşandığını açıkladı. Ek olarak, Telia şirketinin işletmekte olduğu Litvanya ile İsveç arasındaki iletişim kablosunda da 18 Kasım'da arıza tespit edildi. Telia'nın Litvanya'daki sözcüsü, hasarın fiber optik kablodaki fiziksel bir yaralanmadan kaynaklandığını belirtti.

Finlandiya ve Almanya'dan Endişe Yorumu

Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, yaptıkları ortak yazılı açıklamada, C-Lion1 kablosundaki arızalardan ötürü derin bir endişe duyduklarını ifade etti. Açıklamada, bu durumların hibrit savaş ihtimalini gündeme getirdiği belirtilerek, Avrupa'nın güvenliğinin sadece Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaş yüzünden değil, kötü niyetli aktörlerin yürüttüğü hibrit savaşlar nedeniyle de tehdit altında olduğu vurgulandı.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ise Baltık Denizi'nde yaşanan bu olayları sabotaj şüphesiyle değerlendirilmesi gerektiğini açıkladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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