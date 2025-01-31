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Danimarka Dışişleri Bakanı Rasmussen'dan Grönland Açıklaması

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, Grönland'ın ABD'nin mülkiyetine geçmeyeceğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 17:08
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 17:08
Danimarka Dışişleri Bakanı Rasmussen'dan Grönland Açıklaması

Danimarka Dışişleri Bakanı'nın Net Mesajı

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, Grönland'ın ABD'nin mülkiyetine geçmeyeceğini açıkladı. Danimarka merkezli DR haberine göre, Rasmussen, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Grönland'ı ABD himayesi altına alma yönündeki ifadelerini değerlendirdi.

Grönland’ın Geleceği Üzerine Tartışmalar

Rasmussen, Rubio'nun, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı satın alma konusunda "şaka yapmadığını" belirten sözlerini hatırlatarak, "Biz de şaka yapmıyoruz. Grönland, tabii ki ABD'nin mülkiyetine geçmeyecek" dedi. Bakan, toprak satışının artık geçmişte kaldığını ve Grönland'ın devrinin yasal ve politik olarak imkansız olduğunu ifade etti.

Rasmussen, "Grönland'ın, kendi halkına ait olduğu su götürmez bir gerçektir" diye ekledi.

Trump'ın Grönland ve Panama Kanalı İlgisi

Marco Rubio, bir televizyon programında Trump'ın Grönland'ı satın alma konusunda ciddiyetle yaklaşmadığını belirtti. Trump, 23 Aralık 2024'teki sosyal medya paylaşımında Grönland'ın ABD kontrolünde bulunması gerektiğini savunarak, Ada'nın mülkiyeti ve kontrolünün "mutlak zorunluluk" olduğunu ifade etmişti. Görevi devraldığı 20 Ocak tarihinden itibaren Grönland'a olan ilgisinin devam ettiğini, Grönland'daki yaklaşık 57 bin vatandaşın ABD'ye katılmaya istekli olduğunu iddia etti.

Trump ayrıca, sık sık gündeme getirdiği Panama Kanalı ile ilgili olarak, "Çin Panama Kanalı'nı işletiyor. Biz onu Çin'e vermedik, Panama'ya verdik ve geri alıyoruz" dedi.

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