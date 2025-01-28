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Danimarka, Grönlandlılara Yönelik Irkçılığa Karşı Eylem Planı Açıkladı

Danimarka, Grönlandlılara yönelik ırkçılığı önlemek amacıyla 4,9 milyon dolarlık eylem planı duyurdu.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 01:10
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 01:10
Danimarka, Grönlandlılara Yönelik Irkçılığa Karşı Eylem Planı Açıkladı

Danimarka Hükümeti'nden Grönlandlılar İçin Irkçılıkla Mücadele Eylem Planı

Danimarka hükümeti, Grönlandlılara yönelik ırkçılık ve ayrımcılıkla mücadele amacıyla 4,9 milyon dolarlık yeni bir eylem planı duyurdu. Kopenhag merkezli DR haberine göre, bu genişletilmiş eylem planı 3 yıl süreyle uygulanacak.

Yeni Eylem Planının Detayları

Danimarka yönetimi, yıllardır göz ardı edilen Grönlandlı ayrımcılığını ele alma odaklı bir plan geliştirdi. 35 milyon DKK (yaklaşık 4,9 milyon dolar) bütçe ile desteklenecek bu eylem planı, Grönlandlıların öz kimlik duygusunun güçlendirilmesi amacıyla, pasaportlarında milliyetlerinin "Grönlandlı" olarak yazılmasına da olanak tanıyacak.

Eylem Planı Uygulamaları

Grönlandlıların karşılaştığı ırkçılıkla mücadelede eğitim kurumlarıyla diyalog kurulacak ve tercüme hizmetleri geliştirilecek. Ayrıca, Grönlandlı öğrencilerin yatılı okul koşullarının iyileştirilmesi için çeşitli yöntemler üzerinde durulacak.

Önemli Açıklamalar

Danimarka Göç ve Entegrasyon Bakanı Kaare Dybvad Bek, Danimarka-Grönland arasındaki özel ilişkiye vurgu yaparak, "Danimarka'daki Grönlandlılara yönelik ırkçılık ve ayrımcılık ayrı bir sorun" şeklinde değerlendirmelerde bulundu. Grönland'daki Inuit Ataqatigiit partisinden milletvekili Aaja Chemnitz, bu planı ırkçılıkla mücadelede önemli bir araç olarak tanımladı.

Trump'ın Grönland ile İlgili Tartışmaları

Bu eylem planının, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı satın alma tartışmaları zamanında duyurulması ise dikkatleri çekti. Trump, 23 Aralık 2024'te yaptığı bir paylaşımda, Grönland'ın kontrolünün ABD'ye ait olması gerektiğine dair söylemini yineleyerek, bu konunun "mutlak bir zorunluluk" olduğunu vurguladı. Bu açıklamalar, Grönlandlı yetkililer ve pek çok kişi tarafından tepkiyle karşılandı. Grönland Başbakanı Mute Bourup Egede, "Grönland, Grönland halkına aittir. Biz satılık değiliz ve asla satılık olmayacağız." ifadelerini kullandı.

Danimarka Krallığı'nın iki özerk bölgesinden biri olan Grönland, bağlı olduğu Danimarka'ya 2.900 kilometre uzaklıktadır.

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