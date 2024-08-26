Danimarka, Mali ve Burkina Faso'daki Büyükelçiliklerini Kapatırken 3 Yeni Misyon Açıyor

Danimarka Afrika'daki Diplomasisini Yeniliyor

Danimarka, son yıllarda yaşanan askeri darbelerin etkisiyle Afrika'nın Sahel bölgesindeki büyükelçiliklerini kapatma kararı aldı. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Mali ve Burkina Faso büyükelçiliklerinin kapatılacağı belirtilirken, Senegal, Tunus ve Ruanda'da yeni misyonlar açılacağı duyuruldu.

Afrika ile İlişkilerin Güçlendirilmesi

Açıklamada, Danimarka'nın Afrika ülkeleriyle olan ilişkilerini güçlendirmek üzere yeni bir stratejinin uygulamaya konulacağı vurgulandı. Mısır, Kenya, Güney Afrika, Nijerya ve Gana’daki büyükelçiliklerde de diplomatik personel ve kaynakların artırılacağı ifade edildi.

Jeopolitik Öneme Vurgu

Afrika'nın uluslararası politikadaki rolünün geçmişe göre hiç olmadığı kadar önemli olduğuna dikkat çekilen açıklamada, 2050 yılı itibarıyla dünya nüfusunun önemli bir kısmının Afrika’da yaşayacağı öngörülüyor. Bu bağlamda Avrupa Birliği’nin Afrika ülkeleriyle olan ilişkilerini güçlendirmesi gerektiği ifade edildi.

Dışişleri Bakanı'ndan Açıklamalar

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, Afrika’nın hangi yöne evrileceğinin yirminci yüzyılın en önemli dış politika sorularından biri olduğunu belirtti. Rasmussen, Danimarka'nın Afrika ülkeleriyle olan ilişkilerine duyduğu bağlılığı vurgulayarak, Kıtada artan Çin ve Rus etkisine karşı cazip bir alternatif sunmaları gerektiğini kaydetti. Bunun için daha fazla yatırım yapacaklarını ve Afrikalı gençlerin Danimarka'da eğitim almalarını sağlamak için çalışacaklarını belirtti.