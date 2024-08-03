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Danimarka, MİT'in Yürüttüğü Takas Operasyonu İçin Türkiye'yi Tebrik Etti

Danimarka Dışişleri Bakanı, MİT'in takas operasyonunu Türkiye'nin diplomatik zaferi olarak ilan etti.

Yayın Tarihi: 03.08.2024 11:55
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 11:55
Danimarka, MİT'in Yürüttüğü Takas Operasyonu İçin Türkiye'yi Tebrik Etti

Danimarka'dan Türkiye'ye Tebrik

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) liderliğindeki takas operasyonunu "Türkiye için önemli bir diplomatik zafer" olarak değerlendirdi.

Operasyonun Detayları

Rasmussen, yaptığı basın açıklamasında, MİT tarafından yürütülen takas işleminin Belarus ve Rusya'dan çıkarılan 16 kişi için olumlu bir gelişme olduğunu ifade etti ve Türkiye'nin bu diplomatik başarısını kutladı. “Rusya'nın Geri Gönderdikleri Az”

Ayrıca, takas edilen kişilerin, Rusya'ya gönderilenlerin sayısının gelenden daha az olmasının kendisini mutlu ettiğini dile getirdi. MİT, ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus'taki cezaevlerinde bulunan toplam 26 kişinin karşılıklı takasını gerçekleştiren büyük bir operasyonun altına imza attı.

Kimler Takas Edildi?

Takas edilen isimler arasında The Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovich, Amerikalı eski deniz piyadesi Paul Whelan, Alman paralı asker Rico Krieger, Rus muhalif İlya Yaşin ve Rusya Federal Güvenlik Servisi Subayı Vadim Krasikov yer aldı.

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