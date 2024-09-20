Danimarka Sosyal Medya Şirketlerine Uyarıda Bulundu

Danimarka'dan Sosyal Medya Şirketlerine Acil Çağrı

Danimarka, büyük teknoloji firmalarına sosyal medya platformlarının organize suçlar için bir sığınak haline dönüşmemesi konusunda baskı yapma çağrısında bulundu.

Uppsala'da Önemli Toplantı

Danimarka Adalet Bakanı Peter Hummelgaard, Kuzey ülkelerinin bakanları ile Google, Meta, Snapchat ve TikTok temsilcileri arasında, bugün İsveç'in Uppsala kentinde yapılacak olan kritik toplantı öncesinde bir yazılı açıklama yaptı. Hummelgaard, "İskandinav meslektaşlarım ve ben, bu konunun üstesinden gelmek için bir araya gelmenin önemine inanıyoruz. Teknoloji firmalarının, platformlarının organize suçların merkezi haline gelmemesi için sorumlu davranmaları gerekiyor" dedi.

Gençlerin Kullanılması ve Endişeler

Hummelgaard, çetelerin sosyal medya ve şifreli mesajlaşma uygulamalarını kullanarak ciddi suçlar planladıklarını ve gençleri bu suçları işlemek için istismar ettiklerine dair endişelerini vurguladı. "Bazı platformlarda şiddet ve cinayetler, çocuklarımıza iş ilanı gibi sunuluyor. Bugün sektör temsilcileriyle bu konuyu tartışma fırsatı bulmayı sabırsızlıkla bekliyorum" şeklinde konuştu.

Danimarkalı Polis Yetkilisinden Açıklama

Danimarkalı polis yetkilisi Torben Svarrer, ağustos ayının başında yaptığı açıklamada, yurt dışındaki gençlerin Danimarka'da ciddi suçlar işlediklerine dair artan vakalardan bahsetti. Svarrer, "Suçlular sosyal medya aracılığıyla suç işlemeye istekli insanlar arıyorlar, ve ne yazık ki genç İsveçlilerin buna dahil olduklarını görmekteyiz" ifadelerini kullandı.