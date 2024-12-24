Danimarka Trump'ın Grönland Açıklamalarına Tepki Gösterdi

Danimarka, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın, "Grönland'ın ABD kontrolünde olması gerektiği" yönündeki açıklamalarına karşı olduğunu duyurdu.

Danimarka Başbakanlık Ofisi, AA muhabirinin Trump'ın adaya sahip olma isteğiyle ilgili sorusuna "Şu anda yaşadığımız güvenlik ve politik olarak karmaşık olan durumlarda, transatlantik işbirliği çok önemli." yanıtını verdi.

Danimarka'nın duruşunun, Grönland Başbakanı Mute Bourup Egede'nin ifadesiyle, "Grönland'ın satılık olmadığı ancak işbirliğine açık olduğu" yönündeki açıklamayla benzer doğrultuda olduğu vurgulandı. Kopenhag yönetimi, Trump'ın Grönland'ı satın alma isteğine karşı durduklarını belirtti.

ABD'de görevi devralmaya hazırlanan Trump, 23 Aralık'ta Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Grönland'ın ABD kontrolünde olması gerektiğini savunarak, "Ada'nın mülkiyeti ve kontrolüne sahip olmak mutlak zorunluluk." ifadelerini kullandı. Trump'ın bu sözleri, Grönland yetkilileri başta olmak üzere birçok kesimden tepki aldı.

Grönland Başbakanı Egede, AA muhabirine yaptığı yazılı açıklamada, "Grönland satılık değildir. Grönland, Grönland halkına aittir. Biz satılık değiliz ve asla satılık olmayacağız. Uzun süredir devam eden özgürlük mücadelemizi kaybetmeyeceğiz." ifadelerini öne sürdü.

Trump, 2019'da Grönland'ı "satın almayı" teklif etmişti. Grönland'ın merkezinde yer aldığı Arktik bölgesi, yıllar içerisinde Rusya, Çin ve ABD'nin nüfuz mücadelesi verdiği bir haline gelmiş durumda. Trump, Rusya'nın askeri genişlemesine ve Çin'in bölgedeki artan varlığına karşı, ABD'nin Kuzey Kutbu'ndaki etkisini güçlendirme çabasını sürdürüyor.

Ekonomik etkisini artırmak ve Grönland’ın zengin kaynaklarından faydalanmak isteyen Trump, göreve geldiği ilk dönemde de Danimarka'dan ada için satın alma isteğini dile getirmişti. Trump'ın 2019'daki teklifi, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen tarafından "saçma" olarak nitelendirilerek reddedilmişti.