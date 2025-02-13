Danimarka, Ukrayna'nın NATO Üyeliğinde ABD ile Farklı Bakış Açılarına Sahip

Danimarka, NATO Üyeliği Konusunda ABD ile Farklı Görüşlere Sahip

Danimarka Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen, ülkesinin Ukrayna'nın NATO üyeliği konusunda ABD ile farklı bakış açılarına sahip olduğunu duyurdu.

Danimarka devlet televizyonu SR'nin haberine göre, Poulsen, Brüksel'de ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile bir araya geldi. Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Poulsen, Ukrayna'ya NATO üyeliği teklif etmeye karar verdiklerini ancak bu adımın gerçekleşmesi için NATO üyelerinin aynı görüşte olması gerektiğini vurguladı. Poulsen, 'Danimarka ve ABD'nin Ukrayna'nın NATO üyeliği konusunda farklı görüşleri var.' şeklinde konuştu.

Poulsen, Danimarka'nın Ukrayna'ya olan desteğini sürdüreceğini belirtti ve 'Bana göre Avrupa'nın 2025 yılında Ukrayna'ya yardım etmek için daha da büyük sorumluluk üstlenmesi gerekecek.' ifadelerini kullandı.

Trump'tan Uygulanabilir Olmayan NATO Üyeliği Açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'nın NATO üyeliğinin 'uygulanabilir' olmadığını belirtti. Trump, yaptığı açıklamada, 'Uzun zamandır Ukrayna'nın NATO'ya girmeyeceğini söylüyorlar, benim için sorun yok. Onun NATO'ya girmesi uygulanabilir değil.' dedi.

Trump, ABD'nin Ukrayna'ya 350 milyar dolar'dan fazla yardımda bulunduğunu ve bugüne kadar bunun karşılığında yeterince fayda elde etmediklerini ifade etti. Gelecekte Ukrayna'ya destek vermeye devam edeceklerini ancak bunun karşılığında nadir toprak mineralleri alacaklarını belirtti.

Son olarak, Trump, Avrupa'nın Ukrayna'ya borç olarak savunma desteği sağladığını, buna karşın Joe Biden yönetiminin destek verirken karşılık almadığını vurguladı. Savaşın sona ermesini istediğini ifade eden Trump, gelecekte Ukrayna'ya verecekleri desteğin karşılığını almak istediklerini belirtti.