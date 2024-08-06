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Danimarka, Ukrayna'ya F-16 Savaş Uçağı Teslimatında İlk Aşama Tamamlandı

Danimarka, Ukrayna'ya F-16 savaş uçaklarının ilk kısmını teslim etti. Bakan Poulsen, gelişmeyi önemli bir adım olarak değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 10:01
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 10:01
Danimarka, Ukrayna'ya F-16 Savaş Uçağı Teslimatında İlk Aşama Tamamlandı

Danimarka'nın Ukrayna'ya F-16 Savaş Uçağı Teslimatı Başladı

Danimarka, Ukrayna'ya F-16 savaş uçaklarının ilk bölümünü teslim etti. Bu gelişme, Danimarka Radyosu (DR) tarafından bildirildi.

Savunma Bakanı Poulsen'den Açıklama

Danimarka Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen, konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, ülkesinin Ukrayna'ya toplamda 19 adet F-16 savaş uçağı hibe edeceğini ifade etti.Ukrayna'nın Hava Kuvvetleri İçin Kritik Adım

Poulsen, teslimatın Ukrayna'nın savaş uçağı kapasitesini artırmak ve hava kuvvetlerini modernize etmek açısından önemli bir adım olduğunu vurguladı. Ayrıca, Danimarka Silahlı Kuvvetleri'nin F-16'ları etkin bir şekilde kullanabilmesi için Ukraynalı pilotlar üzerinde eğitim çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Zelenskiy'den Teşekkür

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise 4 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, F-16 savaş uçaklarının ülkesine teslim edildiğini duyurarak, bu konuda Danimarka, Hollanda ve ABD'ye teşekkürlerini iletti.

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