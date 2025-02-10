Danimarkalılar Trump'a Yanıt Verdi: California'yı İstiyorlar!

Danimarkalılar, Trump'ın Grönland Planına Yanıt Verdi

Danimarkalı vatandaşlar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Danimarka'ya bağlı özerk bölge Grönland'ı satın alma planına yanıt olarak California eyaletini sahiplenmek için kampanya başlattı.

"Danimarkalaştırma" (Denmarkification) adlı internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, California'nın Danimarka topraklarına dahil edilmesi amaçlanıyor. Açıklamada, "Trump, California'nın en büyük hayranı sayılmaz. Uygun bir fiyat karşılığında, burayı vermeye istekli olacağından eminiz." denilerek Trump'ın California'ya karşı olan tutumuna dikkat çekildi.

California'nın Avantajları Vurgulandı

Kampanya, California'nın sıcak iklimi, teknoloji merkezi olması, avokado üretimi ve ünlü eğlence parkı Disneyland gibi nedenlerle bu eyaletin cazibesini öne çıkarıyor. Ayrıca, eyaletin Danimarka'ya katılması durumunda Disneyland'a ünlü yazar Hans Christian Andersen'in adının verilmesi öneriliyor.

Açıklamada, "Anlaşmayı tatlandırmak için ömür boyu Danimarka hamur işleri bile vereceğiz." ifadeleri de yer alıyor.

Trump'ın Grönland Açıklamaları

Trump, 23 Aralık 2024 tarihinde Truth Social hesabında, Grönland'ın ABD'nin kontrolünde olması gerektiğini belirtti. Bu sözler, Grönlandlı yetkililerden de tepki aldı. Grönland Başbakanı Mute Bourup Egede, "Grönland, Grönland halkına aittir. Biz satılık değiliz ve asla satılık olmayacağız." şeklinde yanıt verdi.

Danimarka Krallığı'nın bir parçası olan Faroe Adaları ile iki özerk bölgeden biri olan Grönland, Danimarka'ya 2 bin 900 kilometre mesafede yer alıyor.

Bu ilginç kampanya, şu ana kadar yaklaşık 200 bin kişi tarafından imzalanmış durumda.