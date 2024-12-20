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Danıştay ve Bakanlıklara Personel Alımı Duyurusu: Fırsatlar Sizleri Bekliyor

Danıştay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, İçişleri ve Milli Savunma Bakanlıklarına yeni personel alımı yapılacak.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 03:05
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 03:05
Danıştay ve Bakanlıklara Personel Alımı Duyurusu: Fırsatlar Sizleri Bekliyor

Duyuru Yapıldı: 2025 Yılı Personel Alımları

Danıştay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı için personel alımı yapacaklarını duyurdu. İlgili ilanlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Danıştay Personel Alımı Detayları

Danıştay Başkanlığı, 2024 KPSS (B) Grubu puanına göre 1 mühendis, 2 tekniker, 1 teknisyen, 2 garson ve 1 hizmetli (terzi) alımı gerçekleştirecek. Başvurular, 30 Aralık 2024 ile 8 Ocak 2025 tarihleri arasında kabul edilecek. Adaylar başvurularını buradan yapabilecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Alım

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Eğitim ve Araştırma Merkezi teşkilatında 7 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanı alımı yapacak. Adaylar, başvurularını 30 Aralık 2024 - 17 Ocak 2025 tarihleri arasında bu linkten gerçekleştirebilirler.

İçişleri Bakanlığına Alım Takvimi

İçişleri Bakanlığı, merkez teşkilatında 8 Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı, 12 Stajyer Kontrolör ve 30 İçişleri Uzman Yardımcısı kadrosuna personel alımı yapacak. Sözlü giriş sınavları 24-28 Şubat 2025 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecek. Başvurular, 20-24 Ocak 2025 tarihlerinde Bakanlığın internet sitesinde yayımlanacak duyuru aracılığıyla e-Devlet üzerinden alınacak.

Milli Savunma Bakanlığına Personel Alımı

Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesine 172 memur alacak. Başvurular, 20 Aralık 2024 - 20 Ocak 2025 tarihleri arasında bu adresten e-Devlet şifresi ile çevrim içi olarak yapılacaktır.

Tüm başvurulara ilişkin detaylara, Resmi Gazete'nin bugün yayımlanan sayısındaki Çeşitli İlanlar bölümünden ulaşabilirsiniz.

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