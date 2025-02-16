Dansın Perileri Çocuk Müzikali Ankara'da Sahnelendi

Dansın Perileri Çocuk Müzikali Büyük İlgi Gördü

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Dansın Perileri müzikali, CSO Ada Ankara Bankkart Mavi Salon'da minik izleyicileriyle buluştu. Soner Satı'nın sanat yönetmenliğini üstlendiği bu etkileyici etkinlik, çocuklar için unutulmaz bir deneyim sundu.

Etkinlik Detayları

Etkinlikteki koreografi, Hande Şuvak ve Sinem Satı tarafından hazırlandı ve Ankara Devlet Sahne Sanatları Çocuk Akademisi’nin yetenekli dansçıları sahne aldı. 4-12 yaş grubu çocuklar için tasarlanmış olan müzikal, küçük bir perinin iyi bir dansçı olabilmesi için dans perilerinden yardım istemesinin ardından yaşadığı eğlenceli olayları konu alıyor.

Yaklaşık bir saat süren gösterim, çocuklar ve ailelerine keyifli vakit geçirme imkanı sağladı. Eğlenceli bir hikaye ile dolu olan bu müzikal, minik izleyicilerin hayal güçlerini geliştirdi.

Gelecek Oyunlar

Bugün, CSO Ada Ankara Bankkart Mavi Salon'da Soner Satı'nın sanat yönetmenliği yaptığı "Şirin Düşler" ve "7 Pamuk Prenses 1 Cüce" isimli oyunlar da çocuklarla buluşacak. Bu etkinlikler, ailelerin çocuklarıyla birlikte keyifli zaman geçirebileceği müzikal deneyimler sunmaya devam ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce, CSO Ada Ankara Bankkart Mavi Salon'da Dansın Perileri çocuk müzikali çocuklarla buluştu. Ankara Devlet Sahne Sanatları Çocuk Akademisi dansçıları müzikalde sahne aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce, CSO Ada Ankara Bankkart Mavi Salon'da Dansın Perileri çocuk müzikali çocuklarla buluştu. Ankara Devlet Sahne Sanatları Çocuk Akademisi dansçıları müzikalde sahne aldı.