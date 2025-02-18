Dar ve Orta Gelirliye Müjde! Devletten Emlak Kampanyası Başlıyor

Türkiye'de konut sahibi olmak isteyen orta gelirli vatandaşlar için sevindirici bir haber geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Emlak Konut kampanyasının yarın başlayacağını duyurdu. Bu gelişme, ev sahibi olma hayali kuran milyonlarca vatandaşın yüzünü güldürecek gibi görünüyor. Kampanyanın detayları ise merak konusu olmaya devam ediyor. Emlak Konut cephesinden yapılacak resmi açıklama heyecanla bekleniyor.

Bakan Kurum'dan Müjde: Yarın Başlıyor

Bakan Kurum, orta gelirli vatandaşlara yönelik Emlak Konut projesi hakkında yaptığı açıklamada, "Kampanyamızın tüm detaylarını Emlak Konut’umuz duyuracak. Ben tüm bu gayretlerimizin; milletimize ve sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum," dedi.

Peşinat ve Ödeme Planları Nasıl Olacak?

Kampanyanın en çok merak edilen detaylarından biri de peşinat ve ödeme planları. Dar gelirli ve orta gelirli için büyük bir fırsat olarak nitelendirilen bu kampanya, Emlak Konut'un uygun ödeme koşulları sunmaya devam edeceğini gösteriyor. Kurum, "Nasıl dar gelirli vatandaşlarımıza uygun ödemelerle konut sunuyorsak, bu kampanyada da Emlak Konut projelerini diğer gelir gruplarındaki vatandaşlarımıza uygun vade oranlarıyla, gerek düşük peşinat, gerek peşinatsız kazançlı bir yatırım imkanı olarak sunuyoruz," dedi.

Konut Sektörü Canlanacak

Kampanya ile birlikte konut sektörünün hareketliliğini artırmayı hedeflediklerini vurgulayan Kurum, "Sektörün hareketliliğini artıracak bir diğer kampanyayı da Emlak Konut’umuzla başlatıyoruz," ifadelerini kullandı.