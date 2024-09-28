DOLAR
34,16 0,08%
EURO
38,11 0,02%
ALTIN
2.913,97 0,03%
BITCOIN
2.242.902,9 0,29%

Darende'de Depremzedelere 256 Yeni Konut Kasım'da Teslim Edilecek

Malatya'nın Darende ilçesinde depreme maruz kalan vatandaşlar için inşa edilen 256 konut, kasım ayında hak sahiplerine teslim edilecek.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 11:30
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 11:38
Darende'de Depremzedelere 256 Yeni Konut Kasım'da Teslim Edilecek

Darende'de Depremzedelere Yeni Konutlar

Malatya'nın Darende ilçesi, Kahramanmaraş merkezli olarak yaşanan 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından, deprem mağdurları için inşa edilen 256 konutun teslimat tarihini belirledi. Bu konutların kasım ayı içerisinde hak sahiplerine verileceği bildirildi.

Yetkililerden Bilgi Alındı

Darende Kaymakamı Şeref Gülyer ve Belediye Başkanı Alican Bozkurt, ilçe merkezine yapılan TOKİ konutlarında incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldılar. Kaymakam Gülyer, konutların ve ayrıca 16 derslikli bir ilkokulun başarıyla tamamlanması temennisinde bulundu.

Konutlar Rekor Sürede Tamamlandı

Belediye Başkanı Bozkurt, konutların, yalnızca 7 ay gibi bir sürede tamamlandığını vurgulayarak, kasım ayında düzenlenecek kura ile depremzedelere teslim edileceğini açıkladı. "İlçemiz merkezindeki 256 TOKİ konutunun altyapı çalışmaları tamamlandı. Su, doğalgaz ve kanalizasyon gibi alt yapı hizmetlerinde sona yaklaşılmış durumda," dedi.

Eğitim İçin Yeni Açılımlar

Bozkurt, konutların yeni sahiplerine teslim edilmesinin yanı sıra bölgede eğitim kalitesini artıracak olan 16 derslikli okulun da ikinci yarıda hizmete girmesi için çalışıldığını sözlerine ekledi.

Toplamda 800 Ev Tamamlanıyor

Bölgedeki kırsal alanlarda köy tipi 800 evin de inşaatının son aşamasına geldiğini belirten Bozkurt, 2024 yılı sonuna kadar ilçede 1491 hak sahibinin yüzde 80'inin yeni konutlarına kavuşmasının hedeflendiğini duyurdu.

Darende halkı bu yeni konutlar ile birlikte daha güvenli ve modern bir yaşam alanına adım atmanın heyecanını yaşıyor.

Malatya'nın Darende ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerden...

Malatya'nın Darende ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerden etkilenen afetzedeler için yapılan 256 konutun kasımda teslim edileceği belirtildi.

Malatya'nın Darende ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerden...

Malatya'nın Darende ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerden etkilenen afetzedeler için yapılan 256 konutun kasımda teslim edileceği belirtildi.

Malatya'nın Darende ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerden...

Malatya'nın Darende ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerden etkilenen afetzedeler için yapılan 256 konutun kasımda teslim edileceği belirtildi.

Malatya'nın Darende ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerden...

Malatya'nın Darende ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerden etkilenen afetzedeler için yapılan 256 konutun kasımda teslim edileceği belirtildi.

Malatya'nın Darende ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerden...

Malatya'nın Darende ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerden etkilenen afetzedeler için yapılan 256 konutun kasımda teslim edileceği belirtildi.

Malatya'nın Darende ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerden...

Malatya'nın Darende ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerden etkilenen afetzedeler için yapılan 256 konutun kasımda teslim edileceği belirtildi.

Malatya'nın Darende ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerden...

Malatya'nın Darende ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerden etkilenen afetzedeler için yapılan 256 konutun kasımda teslim edileceği belirtildi.

Malatya'nın Darende ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerden...

Malatya'nın Darende ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerden etkilenen afetzedeler için yapılan 256 konutun kasımda teslim edileceği belirtildi.

Malatya'nın Darende ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerden...

Malatya'nın Darende ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerden etkilenen afetzedeler için yapılan 256 konutun kasımda teslim edileceği belirtildi.

Malatya'nın Darende ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerden...

Malatya'nın Darende ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerden etkilenen afetzedeler için yapılan 256 konutun kasımda teslim edileceği belirtildi.

Malatya'nın Darende ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerden...

Malatya'nın Darende ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerden etkilenen afetzedeler için yapılan 256 konutun kasımda teslim edileceği belirtildi.

Malatya'nın Darende ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerden...

Malatya'nın Darende ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerden etkilenen afetzedeler için yapılan 256 konutun kasımda teslim edileceği belirtildi.

İLGİLİ HABERLER

2000 Sonrası Sigortalılara Büyük Müjde! Torba Yasa ile Erken Emeklilik Fırsatı

Epic Games Store 26 Eylül-4 Ekim Haftası Ücretsiz Oyunu Açıklandı: The Spirit and the Mouse

Emekliye taban maaş artışı müjdesi! En düşük emekli maaşında 17.687 TL hesabı yapılıyor

PS Plus Ekim Ayında 4 Bin 890 TL Değerinde 3 Ücretsiz Oyun Sunacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaeli'de Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı
2
Çin Kıtalar Arası Balistik Füze Testiyle Küresel Güç Dengesini Yeniden Hatırlattı
3
Kanarya Adaları'nda Düzensiz Göçmen Teknesi Alabora Oldu
4
Darende'de Depremzedelere 256 Yeni Konut Kasım'da Teslim Edilecek
5
Lübnan'da Hastaneler Tahliye Ediliyor: Kriz Derinleşiyor
6
Galatasaray'da Karaborsa Bilet Satışı İddialarına Soruşturma
7
Gazze'de İsrail Saldırıları: Can Kaybı 41.586'ya Yükseldi

Resmi Gazete’de yeni vergi kararı! Neredeyse tüm esnafı ilgilendiriyor

O Belediyede KPSS'siz En Az İlkokul Mezunu Personel Alımı Başladı! Bulaşıkçı, Garson, Tatlı Ustası, Temizlik Görevlisi...

Ankara Büyükşehir Belediyesi 300 ila 500 Arası Kadın/Erkek İtfaiye Eri Alımı Yapacak! İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

2000 Sonrası Sigortalılara Büyük Müjde! Torba Yasa ile Erken Emeklilik Fırsatı

İslam Memiş Altın Yatırımcılarını "Çok Pişman Olursunuz!" Deyip Gram Altının 4 Bin 500 TL Olacağı Tarihi Duyurdu

28 Eylül 2024 Cumartesi Günlük Burç Yorumları: Bugün Sizi Neler Bekliyor?

PS Plus Ekim Ayında 4 Bin 890 TL Değerinde 3 Ücretsiz Oyun Sunacak

O Sıfır cep telefonlarını almak hayal olacak! En ucuz cep telefonu Ocak’ta 45.000 TL’yi geçecek

Epic Games Store 26 Eylül-4 Ekim Haftası Ücretsiz Oyunu Açıklandı: The Spirit and the Mouse

Anne olana müjde! Annekart uygulaması devrede ulaşımda dev indirim geliyor

Bu kodu girene marketlerde bedava 900 TL alışveriş fırsatı! Banka açıkladı

Emekliye taban maaş artışı müjdesi! En düşük emekli maaşında 17.687 TL hesabı yapılıyor