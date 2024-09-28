Darende'de Depremzedelere 256 Yeni Konut Kasım'da Teslim Edilecek

Darende'de Depremzedelere Yeni Konutlar

Malatya'nın Darende ilçesi, Kahramanmaraş merkezli olarak yaşanan 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından, deprem mağdurları için inşa edilen 256 konutun teslimat tarihini belirledi. Bu konutların kasım ayı içerisinde hak sahiplerine verileceği bildirildi.

Yetkililerden Bilgi Alındı

Darende Kaymakamı Şeref Gülyer ve Belediye Başkanı Alican Bozkurt, ilçe merkezine yapılan TOKİ konutlarında incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldılar. Kaymakam Gülyer, konutların ve ayrıca 16 derslikli bir ilkokulun başarıyla tamamlanması temennisinde bulundu.

Konutlar Rekor Sürede Tamamlandı

Belediye Başkanı Bozkurt, konutların, yalnızca 7 ay gibi bir sürede tamamlandığını vurgulayarak, kasım ayında düzenlenecek kura ile depremzedelere teslim edileceğini açıkladı. "İlçemiz merkezindeki 256 TOKİ konutunun altyapı çalışmaları tamamlandı. Su, doğalgaz ve kanalizasyon gibi alt yapı hizmetlerinde sona yaklaşılmış durumda," dedi.

Eğitim İçin Yeni Açılımlar

Bozkurt, konutların yeni sahiplerine teslim edilmesinin yanı sıra bölgede eğitim kalitesini artıracak olan 16 derslikli okulun da ikinci yarıda hizmete girmesi için çalışıldığını sözlerine ekledi.

Toplamda 800 Ev Tamamlanıyor

Bölgedeki kırsal alanlarda köy tipi 800 evin de inşaatının son aşamasına geldiğini belirten Bozkurt, 2024 yılı sonuna kadar ilçede 1491 hak sahibinin yüzde 80'inin yeni konutlarına kavuşmasının hedeflendiğini duyurdu.

Darende halkı bu yeni konutlar ile birlikte daha güvenli ve modern bir yaşam alanına adım atmanın heyecanını yaşıyor.

Malatya'nın Darende ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerden etkilenen afetzedeler için yapılan 256 konutun kasımda teslim edileceği belirtildi.

Malatya'nın Darende ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerden etkilenen afetzedeler için yapılan 256 konutun kasımda teslim edileceği belirtildi.

Malatya'nın Darende ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerden etkilenen afetzedeler için yapılan 256 konutun kasımda teslim edileceği belirtildi.

Malatya'nın Darende ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerden etkilenen afetzedeler için yapılan 256 konutun kasımda teslim edileceği belirtildi.

Malatya'nın Darende ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerden etkilenen afetzedeler için yapılan 256 konutun kasımda teslim edileceği belirtildi.

Malatya'nın Darende ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerden etkilenen afetzedeler için yapılan 256 konutun kasımda teslim edileceği belirtildi.

Malatya'nın Darende ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerden etkilenen afetzedeler için yapılan 256 konutun kasımda teslim edileceği belirtildi.

Malatya'nın Darende ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerden etkilenen afetzedeler için yapılan 256 konutun kasımda teslim edileceği belirtildi.

Malatya'nın Darende ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerden etkilenen afetzedeler için yapılan 256 konutun kasımda teslim edileceği belirtildi.

Malatya'nın Darende ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerden etkilenen afetzedeler için yapılan 256 konutun kasımda teslim edileceği belirtildi.

Malatya'nın Darende ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerden etkilenen afetzedeler için yapılan 256 konutun kasımda teslim edileceği belirtildi.

Malatya'nın Darende ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerden etkilenen afetzedeler için yapılan 256 konutun kasımda teslim edileceği belirtildi.